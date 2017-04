Iraks visepresident: - IS og al-Qaida kan inngå en allianse

(Dagbladet): IS ønsker å alliere seg med al-Qaida.

De to terrornettverkene er blitt beskrevet som erkefiender tidligere, men ifølge Iraks tidligere visepresident Ayad Allawi holder IS og al-Qaida nå samtaler om en mulig allianse i Irak.

Samtalene kommer etter at irakiske styrker gjør stor framgang i kampen mot nettopp IS i landet.

- Det er nå diskusjon og dialog mellom representanter for Baghdadi og Zawahiri om å inngå en allianse, sier Allawi til Reuters.

Abu Bakr al Baghdadi leder IS, mens Ayman al Zawahiri leder al-Qaida.

IS brøt ut fra al-Qaida i 2014 og siden den gang har de to terrornettverkene kjempet seg imellom om både finansiering, profilering og rekruttering. Zawahiri har til og med kritisert IS' brutale framgangsmåter.

Ifølge Allawi er irakisk etterretning sikre på at samtaler mellom IS og al-Qaida nå finner sted, men det er fortsatt uklart hva dette eventuelle samarbeidet vil dreie seg om i praksis.

Den USA-støttede offensiven i Irak er nå inne i sin åttende måned, og det IS-leder Baghdadis frykt for at irakiske styrker snart har full kontroll over alle IS-soldatene i og rundt Mosul som framprovoserer dialogen mellom de to partene.

IS herjet vilt i Irak fra bruddet fra al-Qaida og gjorde enorm skade på styresmaktene i Irak. Da Baghdadi samme år erklærte områder i Irak som en del av sitt kalifat, oppsto det tydelige gnistninger mellom IS og al-Qaida.

Allawi tror ikke IS forsvinner selv om terrorgruppa skulle miste sitt fotfeste i Irak.

- Jeg tror ikke IS forvinner. De vil forsette å operere ut fra sovende celler og spre giften sin over hele verden.