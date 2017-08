(Dagbladet): Amerikanske etterforskere i FBI har avdekket et globalt penge-nettverk, drevet av en IS-representant, hvor falske eBay-transaksjoner brukes til å sende penger til framtidige IS-krigere rundt i verden.

Formålet med de økonomiske transaksjonene er fra IS sin side at de framtidige krigerne skal bruke dem til «operative» handlinger i landet sitt. Det kan inkludere framtidige terrorangrep.

Det skriver The Wall Street Journal.

Arresterte én og avslørte nettverk

I et dokument ved en føderal domstol i Baltimore i USA, hevdes det at den amerikanske statsborgeren Mohamed Elshinawy lovet troskap til IS og mottok rundt 8 700 dollar (rundt 69 000 kroner) fra terrororganisasjonen.

Det skal være på bakgrunn av at han ble arrestert og at etterforskere overvåket ham nøye, at FBI avslørte et større globalt betalingsnettverk mellom IS og framtidige krigere.

Etterforskerne tror betalingsnettverket er spredd over kloden, i alt fra i Storbritannia, til steder som Bangladesh.

Nettverket skal ha vært under ledelse av en IS-hacker med navn Siful Sujan, basert i Syria. Han skal nå være drept.

Kunne være terrorangrep

Amerikanske Elshinawy, som ble arrestert i fjor, skal ha fortalt etterforskerne at idet han fikk pengene, fikk han også instruksjoner om å bruke summen til «operative formål» i USA. Det kunne inkludere terrorangrep.

Han visste at pengene var sendt for terrorformål, men sa at han aldri planla noen angrep.

En talsmann for eBay har sagt at de har «nulltoleranse» for kriminell aktivitet, og at selskapet nå har fått juridisk bistand i denne saken.