- IS-lederen er drept, ifølge syrisk eksilgruppe

(Dagbladet): IS-lederen Abu Bakr Al-Baghdadi (46) er drept, melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

I følge nyhetsbyrået Reuters sier den syriske eksilgruppa at den har fått bekreftet at IS-lederen er død - uten at noen kilde er angitt i første omgang.

De siste dagene har flere internasjonale medier rapportert at IS er i ferd med å mistet kontrollen over sin siste base i gamlebyen i Iraks nest største by Mosul, der Al-Baghdadi proklamerte Den islamske stat.

Omtrent samtidig med nyheten om IS-lederens død., har den syriske eksigruppa meldt at 30 IS-krigere er drept siste døgn etter flyangrep mot IS-hovedstaden Raqqa fra den internasjonale flystyrken, som opererer over Syria og Irak.

Big wins against ISIS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2017

USAs president Donald Trump har vært tidlig ute på twitter og gratulert med «stor seier over IS» - uten å fortelle om det er angrepet over Raqqa eller nyheten om IS-lederens død han sikter til.

Overfor nyhetsbyrået AFP viser SOHRs leder Rami Abdulrahman til opplysninger fra IS-kommandanter i Syria.

- Emiren er død

- Høytstående IS-kommandanter som befinner seg i Deir al-Zor-provinsen har overfor SOHR bekreftet at Abu Bakr al-Baghdadi, emiren i IS, er død, sier han.

- Vi fikk vite dette i dag, men vi vet ikke når eller hvordan han døde, legger han til.

Fakta om Abu Bakr Al-Baghdadi (46) * Lederen for ekstremistgruppa IS. Kaller seg «kalif» over verdens muslimer. * Skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai. * Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen. * Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet. * Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak (ISI), også kalt al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida tok senere avstand fra IS på grunn av gruppas overdrevne voldsbruk. * Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). Da Baghdadi i juni 2014 i Nuri-moskeen i Mosul erklærte seg som «kalif Ibrahim», forkortet gruppen navnet til Den islamske staten (IS). * Han har sjelden gitt livstegn fra seg, og det har også en rekke ganger tidligere vært rapportert at han skal være skadd eller drept. * 16. juni opplyser det russiske forsvaret at Baghdadi trolig er drept i et russisk luftangrep. * 11. juli melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights at den har fått bekreftet fra høytstående IS-kommandanter at Al-Baghdadi ER drept. Kilde: NTB.

Den irakiske TV-stasjonen Al Sumaria meldte også tirsdag at IS-lederen var død, og viste til "en lokal kilde" i Nineveh-provinsen i Irak, skriver NTB.

Midten av juni

De første meldingene om at IS-lederen «kan være drept» kom fra russiske kilder allerede i midten av juni.

Da skal russiske flybomber ha truffet et møtested i Syria der Al-Baghdadi og et 30-talls andre IS-ledere skal ha vært sammlet sammen med 300 andre opprørere.