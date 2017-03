IS påtar seg ansvaret for angrepet

(Dagbladet): Den islamske stat (IS) tar på seg skylden for London-angrepet, ifølge Reuters, som siterer IS' «nyhetsbyrå» Amaq.

Breaking: #ISIS' Amaq claims London #ParliamentAttack was carried out by "Soldier of the Caliphate" pic.twitter.com/XQTpvonp6k — Rita Katz (@Rita_Katz) March 23, 2017

Rita Katz, direktør for den uavhengige etterretningsgruppa SITE, siterer Amaq på at angrepet ble utført av en «kalifatets soldat», med henvisning til «kalifatet» IS hevder å ha dannet.

- Gjerningsmannen som utførte gårsdagens angrep foran det britiske parlamentet i London var en IS-soldat, står det i uttalelsen fra Amaq.

IS har oppfordret til angrep mot land som er med i en koalisjon satt sammen av flere nasjoner som har erklært krig mot IS. I uttalelsen står det at dette angrepet kommer som en følge av denne oppfordringen.

Beskjeden kommer under et døgn etter at en gjerningsmann i en SUV kjørte ned flere titalls personer på Westminster Bridge, før han krasjet bilen inn i et gjerde utenfor parlamentet og tok seg inn på området.

Der rakk han å knivstikke og drepe politimannen Keith Palmer (48), før han ble skutt og drept av en annen politimann.

Totalt fire personer ble drept, inkludert gjerningsmannen selv.

Britiskfødt

Gjerningsmannen identitet har enda ikke blitt offentliggjort, og heller ikke IS selv identifiserer gjerningsmannen i sin uttalelse. Statsminister Theresa May sier at mannen er født i Storbritannia.

- Mannen var født i Storbritannia. For noen år siden ble han etterforsket av MI5 etter at det hadde oppstått bekymring knyttet til voldelig ekstremisme, sa hun.

Hun omtaler ham imidlertid som en ikke-sentral figur, og at han ikke var under etterforskning i tida før angrepet.

- Fulgte terrorinstruksjoner

Gjerningsmannen i London fulgte terrorinstruksjonene til punkt og prikke da han meide ned folk med bil og knivstakk en politimann, påpeker terrorforsker.

- Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler. Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet. Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden, sier den svenske terroreksperten Martin Ranstorp til NTB.

Angrepet i seg selv var dødfødt. Det var ingen sjanse for å ta seg inn i det britiske parlamentet med to kniver. Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til – kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.

- Hvis disse lavteknologiske våpnene rettes mot den riktige målskiven, kan det få en enorm effekt. Strategien er utviklet av jihadistiske teoretikere som vil slå til på flere fronter samtidig. De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver. I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.