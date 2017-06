IS-propaganda: Oppfordrer til nye terrorangrep i Vesten. - En voldsspiral

(Dagbladet): Få timer etter terrorangrepet som rammet muslimer på vei ut fra bønn i en London-moské natt til mandag, begynte flere av terrorgruppa IS' velkjente propagandakanaler å spre oppfordringer om hevnangrep.

Det melder SITE Intelligence Group, et privat amerikansk sikkerhetsselskap som overvåker nettaktiviteten til ytterliggående grupper verden over.

- Dette er dessverre en naturlig reaksjon på ekstremisme, som nå møtes med mer ekstremisme. Det kan fort bli en voldsspiral som tjener IS' mål om å undergrave det vestlige samfunnet, sier Thomas Slensvik, orlogskaptein og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, til Dagbladet.

- Grobunn for mer terror

Han mener nattas angrep, der minst én ble drept og ti skadd, er et tegn på at IS oppnår akkurat det de ønsker med terrorangrepene som har rammet mål i Vesten - mer frykt.

- Dette er noe man har fryktet etter terrorangrepene vi har sett den siste tida. IS ønsker å bryte opp det vestlige samfunnet. Et mot-terrorangrep vil skremme enda flere mennesker, og skaper grobunn for flere nye terrorangrep.

- Så man kan si at IS oppnår akkurat det de ønsker?

- Ja. De ønsker å skremme folk. Man vet allerede at hatkriminalitet mot innvandrere i Storbritannia har eskalert siden Brexit, sier han.

Etter terrorangrepet mot en Ariana Grande-konsert i Manchester ble det meldt om en femdobling i hatkriminalitet mot muslimer i byen, ifølge The Guardian.

- Dette kan føre til ytterligere fremmedgjøring av muslimer, som gjør det lettere (for grupper som IS. red.anm.) å oppfordre til terror. Da har man en voldsspiral, sier Slensvik.

I en rekke innlegg i flere ulike propagandakanaler som er sterkt knyttet til terrorgruppa og IS-sympatisører, oppfordres muslimer til å gjennomføre hevnangrep etter nattas terrorangrep. Slensvik er usikker på hvor stor effekt denne typen propaganda faktisk har.

- Det er vanskelig å si. De henvender seg ofte til de som allerede støtter dem. Man har satt inn en betydelig innsats til å hemme denne propagandakrigen, så det er usikkert i hvor stor grad de klarer å få nye følgere, sier han.

48-åring pågrepet

Politiet pågrep en 48 år gammel mann på stedet, mistenkt for å stå bak angrepet. Flere vitner til hendelsen beskriver gjerningspersonen som en hvit mann. I en uttalelse fra Det islamske rådet i London sier rådet at de fordømmer angrepet og mener at bak angrepet var motivert av «Islamofobi».

Britiske myndigheter var raskt ute og fordømte angrepet som en terrorhandling. Bilangrepet etterforskes nå av britisk antiterrorpoliti, og i en uttalelse på Facebook kaller Londons borgermester Sadiq Khan hendelsen «et grusomt terrorangrep på uskyldige».

Politiet bekrefter også at hendelsen etterforskes som terror:

- Uansett hva motivasjonen viser seg å være, og vi holder et åpent sinn, så blir dette behandlet som et terrorangrep, sier politiets antiterror-topp Neil Basu.

Slensvik mener myndighetene dermed sender ut et viktig signal på at man ikke aksepterer eller bagatelliserer slike handlinger, uavhengig av hvem som står bak.

- Å sette seg i en lastebil og kjøre inn i en folkemengde er nå ansett som en terrorhandling, uavhengig av motivasjonen, så lenge gjerningspersonen ikke er bevist psykisk syk, sier Slensvik og legger til:

- Dette gir et signal til begge sider om at man står last og brast ved de som blir rammet, og at man vil ta de som planlegger og gjennomfører slike operasjoner.

Kan forverre seg

Thomas Hegghammer, en internasjonalt anerkjent terrorforsker, varslet i en artikkel i april at det var grunn til å tro at den voldelige islamistiske aktiviteten kan forverre seg i Europa i nær framtid.

Som fire hovedgrunner trakk han fram et økende antall unge muslimer med dårlig økonomi, et økende antall såkalte entreprenører som påvirker unge til å begå terror, situasjonen i Midtøsten der IS er sterkt presset og mulighetene internett gir for propaganda og påvirkning.

Terrorforsker Petter Nesser sa samtidig til Klassekampen at han ventet at den negative trenden ville forverre seg, og pekte særlig på entreprenørene som en viktig forklaring, ifølge NTB.

- Dersom IS kommer under press, slik vi ser i dag, forventer vi en økning i enkle angrep utført av enkeltpersoner, men som har en eller annen kobling inn mot organiserte miljøer og nettverk, sier Nesser.

Frykter hjemvendte IS-krigere

Slensvik mener derimot at det ikke er noe som tyder på en plutselig økning i «bestillingsangrep» på vegne av IS, men sier det er en reell frykt knyttet til fremmedkrigere som vender hjem når nå IS går på stadig større tap i Midtøsten.

- Politi og etterretning har frykter at tilbakevennende krigere kan utgjøre en trussel, nå som IS blir nedkjempet og flere av dem vil tilbake til Europa, sier han.

Storbritannias kommunalminister Sajid Javid besøkte åstedet, og sier i et intervju med BBC at det åpenbart dreier seg om et hatangrep:

- Jeg er her for å forsikre det lokale muslimske miljøet, og muslimer over hele Storbritannia, om at landets myndigheter alltid vil ha nulltoleranse for hatkriminalitet. Det er åpenbart det vi har sett her, og basert på hva vi allerede vet er dette angrepet inspirert av hat, sier Javid til BBC, ifølge The Guardian.

Det kan i så fall være en ekstremistisk motreaksjon på ekstremisme som har vært ventet, mener Slensvik:

- Når ekstremistiske islamister har vært i fokus i så stor grad, så vil man også få en framvekst av nasjonalekstremisme. Dermed kan man forvente motreaksjoner på begge sider, som er nettopp det IS prøver å fyre oppunder med propaganda som dette, sier Slensvik.