IS til desperat mor: - Tar du gutten (3) med til sykehus, vil vi ha dattera di (9) i pant

DAMASKUS (Dagbladet): Barnesykehuset i Damaskus er fylt til randen av barn fra hele det krigsherjede Syria. På venterommet sitter et femtitalls håpefulle foreldre sammen med sine syke barn, i håp om å få hjelp. På nederste trappetrinn i gangen ligger 6-årige «Mohammad». Mammaen sitter utslitt ved hans side.

- Jeg bar ham på ryggen i ti timer for å komme hit. Vi kommer fra en landsby ved Deir ez-Zour, som er kontrollert av IS. De tok over huset vårt så lenge jeg og «Mohammad» er her, forteller kvinnen.

IS krevde hus-pant

Helsepersonell kommer til. Ber mora og sønnen trekke inn på venteværelset. Mammaen støtter gutten inn. Han er syk og sliten, og vil bare ligge. Noen ventende syrere reiser seg sånn at gutten får ligge på et par av plaststolene. Både den 30-årige mora og sønnen må være anonyme. Får IS vite at hun har pratet om hverdagen under IS, vil de skape enda mer trøbbel for henne og familien, forteller mora.

- Nå bor mannen min og våre tre andre barn i telt. Når jeg er tilbake igjen, får vi flytte inn igjen, sier kvinnen.

Hun er tydelig sliten, og ser mye eldre ut enn sine 30 år. Kvinnen forteller at hun nå er gravid. Dagbladet gratulerer kvinnen med graviditeten, men mora forteller at «det hadde vært best om barnet ikke blir født».

« Vi har ikke lenger noe liv. IS har ødelagt alt. Vi har ikke strøm eller rent vann. Og nesten ikke noe mat. Syria er ikke et sted å sette nye barn til verden » Moren (30 år)

IS tok datter (8)

Et par etasjer lenger oppe er fire sykesenger plassert langs veggene. Fem kvinner sitter og står ved sengene og passer på de små barna deres. En av mammaene gir vi navnet «Fatima». Hun og sønnen kom fra IS-kontrollerte Deir ez-Zour for fem dager siden. Sønnen, «Ahmed», er hjerneskadd.

- For rundt to måneder siden fikk han hjernehinnebetennelse. Siden IS ikke gir medsiner til andre enn sine egne, ble sønnen min hjerneskadd etterpå. Og for ei uke siden ble han så dårlig at jeg var nødt til å dra til Damaskus for å redde livet hans, sier mora.

Så begynner hun å hviske:

« Ved det siste IS-sjekkpunktet tok de dattera mi. Hun er bare ni år gammel » «Fatima»

Ser litt ned i golvet. Så renner et par tårer nedover kinnet hennes.

- De sa at jeg får henne tilbake når jeg og «Ahmed» kommer tilbake igjen fra Damaskus. Men jenta mi er bare ni år, sier hun.

Drepte sønn

Kvinnen er synlig redd. Forteller at folkene i terrorgruppa IS lager problemer for alle innbyggere, og at de vil drepe familien hennes som er igjen i Deir ez-Zour, om de vet at hun prater med en journalist.

- IS har allerede drept min eldste sønn. Han var 17 år, og de skjøt ham uten noen grunn. Nå har de dattera mi på ni år. Må gud hjelpe oss, sier hun.

Sønnen hennes på tre år begynner å gråte. Mora tar ham opp. Viser oss beina hans, som synes å være helt uten følelse.

- For to måneder siden var han en velfungerende gutt. Nå får jeg nesten ikke kontakt med ham, sier hun.

Lever som for 1000 år siden

Inntil IS kom til Deir ez-Zour, var hun lærer. Mannen hadde også en god stilling i byråkratiet. De hadde et eget hus og levde godt, forteller hun. Tar fram mobilen sin. Viser fram videoer av livet før IS. Og livet etter at terrorgruppa kom til byen.

- Jeg er veldig flink til å lage mat, sier hun stolt.

Viser fram bilder av bugnende middagsbord og smilende gjester. Så blar hun de nyere videoene, som ble tatt etter at terrorgruppa IS kom inn i livene deres, for drøye to år siden. «Der er jeg», sier hun. På videoen ser vi et bål på bakken. Over bålet henger en stor gryte. Den inneholder kun littegranne ris på bunnen.

- Sånn har vi det nå. Vi har nesten ikke mat, og vi lager maten på bål. Som om vi levde for tusen år siden, sier hun.

Hendene hennes er skrukkete og harde. Under øynene har hun store, mørke poser, som gjør at hun virker langt eldre enn sine 41 år.

- Barn kunne ha overlevd

Norske Elizabeth Hoff er sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria. Hun møtte også «Fatima» og sønnen på barnesykehuset.

- En forferdelig historie. Gutten kunne ha vært frisk om han hadde fått medisiner for hjernehinnebetennelsen, sier Hoff.

Hun har vært sjef for WHO i Syria helt siden 2012, og møter stadig mennesker som har opplevd de verste ting.

- Mange barn dør fordi det mangler medisiner for kreft og andre alvorlige sykdommer rundt om i landet. Som i IS-kontrollerte Raqqa og Deir ez-Zour. Dette er forferdelig trist: Vi vet at mange barn kunne ha overlevd med ordentlig medisinsk behandling, forteller Elizabeth Hoff, sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria.

Nye sykdommer

De ansatte på barnesykehuset jobber døgnet rundt, og klarer å behandle rundt 40 000 barn i løpet av et år, får Dagbladet vite fra sykehussjefen. Behandlingen er gratis for alle syrere.

Men de ansatte på barnesykehuset opplever at nær seks år med krig har vært dårlig for landets barn.

- Vi får inn flere krefttilfeller og vi får inn flere barn med brannskader. Grunnen til det, er at folk må bruke dårlige og gamle ovner for å holde hus og leiligheter varme. Mange ovner har eksplodert, sier sykehussjefen.

Syreres vanskelige livssituasjon fører også at de er dårligere til å holde god hygiene. Svært mange syrere har lite tilgang til vann, såpe og andre hygieneartikler er dyre og folk må prioritere det aller mest nødvendige: Som mat.

- Det fører til at folks immunssystem er dårligere, som igjen fører til flere sykdommer, forteller han.

Helsearbeidere på flukt

Som om ikke det er nok: Nær seks år med krig har ført til at rundt 75 prosent av utdannede leger, sykepleiere og helsearbeidere har flyktet fra Syria. Og det i et av verdens aller mest krigsherjede land.