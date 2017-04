Isfront før Trumps utenriksminister møter sine gamle venner: - Det vanskeligste siden slutten av Den kalde krigen

(Dagbladet): I løpet av én uke har det som mange spådde skulle bli et vennskapelig forhold mellom Trumps USA og Putins Russland, blitt kraftig forsuret.

Et av Donald Trumps hovedbudskap i valgkampen var at USA tapte på å være uvenner med Russland, og at det ikke brakte noen fordeler for USA å involvere seg i kriger i Midtøsten.

Den siste uka har han imidlertid klart å bli uvenner med USA og å involvere seg sterkt i borgerkrigen i Syria. Etter et angivelig kjemisk angrep som drepte minst 86 mennesker forrige tirsdag, besluttet USA å sende 58 missiler mot en av Assad-regimets flybaser i Syria.

Assad-allierte Russland har reagert kraftig og fordømt rakettangrepet, som altså kom få dager før USAs utenriksminister Rex Tillerson i dag er på sitt første besøk i Russland. Tillerson landet i Moskva rundt 15.45 i dag.

- Vanskelig

Inngangen til møtet er dermed anspent. Det russiske utenriksdepartementet kom i dag med en glassklar uttalelse om hva de mener om forholdet.

- Forholdet til USA er det vanskeligste siden slutten av Den kalde krigen, heter det i en melding fra det russiske utenriksdepartementet, ifølge Sky News.

Like etter uttalelsene har utenriksminister Tillerson holdt en pressekonferanse i Lucca i Italia, der han deltok på G7-møte med Syria som tema. På pressekonferansen redegjorde han for hva han vil ta opp med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Vil fjerne Assad

Han gikk til kraftig angrep på det han kaller Russlands tabbe i Syra.

- Assad har drept flere av sine egne med kjemiske våpen. Vi vil ikke at kjemiske våpen skal komme IS eller andre terrorgruppe i hende og kan ikke akseptere bruk av kjemiske våpen, sier Tillerson om forrige ukes rakettangrep.

Samtidig kom han med et klart signal til hva USA nå ønsker i det krigsherjede landet, der over 400 000 mennesker er drept siden brogerkrigen startet i 2011. USAs førsteprioritet har lenge vært å knuse IS, mens hvem som sitter ved makta ikke har vært en prioritet. Nå har Tillerson

- Vi vil forsøke å dempe volden i Syria, sørge for stabilitet og en mulighet for syrerne til å bestemme sin framtid. Vårt håp er at Bashar al-Assad ikke er en del av den framtida, sier Tillerson i dag.

Videre sa han det er «tydelig for oss alle at Assad-familien styre er i ferd med å ta slutt».

- Russland har feilet

- Russland har feilet å følge avtalene i FN om at Syria skal være fri for kjemiske våpen. Russland har sviktet i sitt ansvar. Det er uklart om Russland feilet ved å ikke ta oppgaven på alvor eller om de har vært inkompetente. Det betyr ikke så mye. Det viktige er at vi ikke kan la dette skje igjen, sier Tillerson før avreise til Russland der han skal møte utenriksministerkollega Sergej Lavrov.

Et annet stort spørsmål er om han skal møte Russlands president Vladimir Putin nå som forholdet er såpass kjølig.

Den tidligere toppsjefen for oljegiganten ExxonMobil har et helt spesielt forhold til Putin og heftige bindinger til Russland.

Russisk vennskapsmedalje

I 2011 signerte Exxon en samarbeidsavtale med det statlige russiske oljeselskapet Rosneft. Siden har de to selskapene hatt ti samarbeidsprosjekter i Russland. Tillerson ble i 2013 tildelt en vennskapsutmerkelse fra Russlands president Vladimir Putin, og var en uttalt motstander av Vestens sanksjoner mot Russland etter Krim-annekteringen.

Mannen som omtales som den amerikaneren med best personlig forhold til Putin, er nå mannen som skal reise til Russland for å kreve at landet støtter USA og andre vestlige land framfor aktører som Assad, Iran og Hezbollah i Syria-konflikten.

Han reiser rett fra G7-møtet. Utenriksministrene i G7-landene mener Russland må trekkes inn hvis det skal la seg gjøre å få på plass en politisk løsning for Syria. Landene mener ikke en militær løsning er riktig vei å gå, og Tillerson må framføre utenriksministernes budskap til Russland.

Forvirring om møte

Det har vært sprikende rapporter hvorvidt Tillerson vil få møte Putin eller ikke. Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa i går at presidenten ikke vil møte utenriksministeren. Reuters meldte at årsaken var at Putin er sint på USA på grunn av rakettangrepet mot Syria.

Den russiske finansavisen RBK siterer imidlertid regjeringskilder på at han vil møte Tillerson onsdag, ifølge Telegraph.

Det er i tråd med Kremls politikk om å ikke kunngjøre slike møter før de finner sted.

USA og flere vestlige land holder president Bashar al-Assads regime ansvarlig for angrepet på den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun forrige uke. Amerikanske tjenestemenn har også sagt at USA tror Russland var orientert om angrepet på forhånd, uten at de kan legge fram konkrete bevis for påstanden.