Islands president sa han ville forby ananaspizza om han kunne. Nå svarer han på kontroversen

(Dagbladet): Historieforeleseren Gudni Jóhannesson ble i fjor sommer valgt til president på Island.

Da han i forrige uke skulle tilbake til et klasserom, endte det nok med mer oppmerksomhet enn han hadde ventet.

Ifølge den islandske avisa Vísir besøkte han på torsdag en skole. Der skulle han svare på spørsmål fra elevene. Det var relativt harmløst, som hvor han hadde fått sokkene sine fra og hva han mente om favorittlaget Manchester Uniteds innsats, men et åpenbart mer kontroversielt spørsmål har fått resten av landet og noe av verden utenfor til å sperre opp øynene.

Presidenten ble nemlig spurt om hva han mente om ananas på pizza.

Først gjorde presidenten det klart at han var fundamentalt motstander av den tropiske frukten på den italienske retten.

- Ville gjort det forbudt

Han sa i tillegg at han ville forby ananas som pizzatopping dersom han kunne.

- Jeg ville gjort ananas-pizza forbudt dersom jeg kunne lage lover, er han sitert på i Iceland Magazine.

I dag så presidenten seg nødt til svare for pizza-kontroversen, og har skrevet et innlegg på Facebook på både islandsk og engelsk.

«Jeg liker ananas, bare ikke på pizza. Jeg har ikke makt til å lage lover som forbyr folk fra å putte ananas på pizzaen. Jeg er glad jeg ikke har slik makt».

Jóhannesson er landets statsoverhode, men ikke regjeringssjef, og har noe begrenset makt. Det er han åpenbart glad for.

«Presidenten burde ikke ha ubegrenset makt. Jeg ville ikke hatt denne stillingen om jeg kunne lage lover som forbyr det jeg ikke likke liker. Jeg ville ikke bodd i et sånt land. Til pizza anbefaler jeg sjømat» skriver presidenten.

Umåtelig populær

48-åringen er umåtelig populær på sagaøya etter valget i fjor sommer. Ifølge Iceland Magazine er bare 3,8 prosent av befolkninge misfornøyd med jobben presidenten gjør. Noe av årsaken skal være hans svært avslappende og folkelige stil, som blant annet skal innebære å nyte take-away pizza av og til.

Det under et år etter den politiske skandalen på Island, der statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson i fjor måtte gå av etter at det ble kjent at han og kona eide et selskap registrert i et skatteparadis.

Det ble utlyst et nytt valg, som ble avhold i slutten av oktober.

Det tok imidlertid over to måneder med forhandlinger før det i januar ble klart at konservative Bjarni Benediktsson blir ny statsminister. Det konservative Selvstendighetspartiet går sammen med to liberale partier - Reformpartiet og Lys framtid - i den nye regjeringen.

