Israel legaliserer flere tusen boliger på palestinsk land

Loven ble vedtatt med 60 mot 52 stemmer sent mandag. Loven omfatter flere tusen boliger, mange av dem i såkalte utposter som er blitt etablert på palestinsk land på Vestbredden uten israelsk godkjenning.

- Vi stemmer i kveld over retten til vårt land. Vi stemmer i kveld over forbindelsen mellom det jødiske folk og dette landet, sa Ofir Akunis fra Likud-partiet under debatten før avstemningen.

- Hele dette landet er vårt. Alt sammen, fortsatte Akunis som er vitenskapsminister i statsminister Benjamin Netanyahus regjering.

- Foraktelig

Opposisjonsleder Isaac Herzog fra det israelske arbeiderpartiet gikk på sin side til kraftig angrep på loven, som han omtalte som «foraktelig».

- Avstemningen i kveld er ikke for eller mot bosetterne, men handler om Israels interesser, sa Herzog før de folkevalgte stemte.

Herzog advarte også om at loven vil føre til at «millioner av palestinere vil bli annektert inn i Israel», og åpne for internasjonal rettsforfølgelse av israelske soldater og politikere.

- Legaliserer tyveri

I henhold til loven skal de opprinnelige landeierne kompenseres enten med penger eller få tilbud om annet land - selv om de altså selv ikke skulle ønske å gi fra seg eiendommene sine.

- Den nye loven legaliserer tyveri av palestinsk land, heter det i en uttalelse fra Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

Loven viser den israelske regjeringens "vilje til å ødelegge enhver mulighet til en politisk løsning", heter det videre i uttalelsen.

Ifølge den israelske organisasjonen Peace Now omfatter den nye loven 3.800 boliger på Vestbredden. Det er ventet at motstandere av loven vil ta saken til israelsk høyesterett.

Varslet Washington

Israels statsminister Netanyahu var ikke til stede da avstemningen ble holdt, men var på vei hjem fra London etter et møte med Storbritannias statsminister Theresa May.

Under mandagens besøk i den britiske hovedstaden opplyste han til journalister at regjeringen var klar til å legge fram lovforslaget til avstemning, og han sa også at israelske myndigheter hadde varslet Washington om dette - for å ikke overraske "våre venner".

(NTB)