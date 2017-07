Israels nye turistindustri: Lær nærkamp, antiterror og skyting med skarpt av elitesoldater

(Dagbladet): - Masada, Dødehavet og Jerusalems gamleby er ikke nok lenger, sier reisespesialisten Hani Sand i Tel Aviv til den israelske avisa Haaretz.

Nå kan hun tilby utenlandske turister noe langt mer enn det: Opplæring på sikkerhets- og antiterror-akademier som «Caliber 3» på Vestbredden.

Ikke avskrekkende

Der kan de ifølge Haaretz både skyte med skarpt og drive kamp-rappellering à la Entebbe-aksjonen, redningsaksjonen utført av de israelske elitestyrkene på den ugandiske flyplassen i 1976, for å frigi gisler. De får også oppleve et selvmordsangrep på et marked i Jerusalem – riktignok bare simulert – og en skarpskytter-turnering.

Prisen er slett ikke avskrekkende for en totimers grunnpakke: 85 dollar (i underkant av 700 kroner) for barn og 115 (like over 900 kroner) for voksne.

Ifølge Caliber 3's grunnlegger Sharon Gat besøker mellom 15 000 og 25 000 turister akademiet årlig, de fleste amerikanske jøder, men også folk fra land som Brasil, Argentina, Frankrike og Russland.

De får opplæring av folk med førstehånds militærerfaring:

Den dagen Haaretz var til stede på Caliber 3's såkalte «skyteeventyr», ble Sharon Gat introdusert som «mannen som har ledet 10 000 soldater i den israelske hæren».

Promovideoen til Caliber 3, øverst i saken, viser hva slags opplæring turistene får under oppholdet hos aktøren.

«Humane» hunder

Ifølge avisa fikk Gat og hans konkurrenter tidligere ikke lov til å ta imot utenlandske turister, men det har forandret seg nå:

- Idag forstår de viktigheten av det vi gjør her, sier han til Haaretz.

- Folk som gjennomfører våre programmer, kommer ut med en mye bedre forståelse for dette landet. De blir ambassadører for staten Israel, sier Sharon Gat.

Det gjestene får innprentet på programmene er ikke bare kampteknikk. De får også for eksempel vite at israelske soldater er humane – selv når de slåss.

Det gjelder forresten ikke bare soldatene.

- Til og med hundene i den israelske hæren verdsetter menneskeliv, sier en av instruktørene, ifølge Haaretz.

Voksende industri

Det er ikke bare Sharon Gat som livnærer seg av å tilby turister et møte med elitesoldater.

I dag er det cirka seks forskjellige fasiliteter som tilbyr turister muligheten til å lære av tidligere Israelske kamp-offiserer. De fleste av dem utdannet i elitetropper, skriver den Israelske avisa Haaretz.

Ved et enkelt YouTube-søk kan man finne videoer fra de forskjellige aktørene som viser hva de besøkende får oppleve. Flere av videoene viser familier med unge barn, og også klipp fra «ungdomscampene» som noen av byråene tilbyr.

I og med at militærtjeneste er obligatorisk i Israel skriver avisa videre at fasilitetene kun sikter seg mot turister, da de lokale styrkene allerede skal ha en høy standard på utdanningen av sine egne elitesoldater.