Italia vil sende krigsskip mot Libya for å stoppe menneskesmuglerne

Fakta flyktningkrisa: 113 433 personer har ankommet Europa via Middelhavet hittil i år.



2377 personer har druknet.



Italia har mottatt 94 445 personer per 23. juli i år (mot 88 108 i 2016).



EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta: Fra Libya til Italia.



Italia og Hellas har gang på gang bedt EU-land ta sin del av byrden, men blir ikke hørt.



Kilde: IOM

Italias statsminister kalte i går inn sine ministere for å diskutere en plan om å sende italienske krigsskip inn i libysk farvann for å bekjempe menneskesmuglere, melder The New York Times.

Møtet kom dagen etter at italienerne har blitt enige om libyske myndigheter om å la Italia kunne operere i libysk farvann.

Hjelper Libya

Libyerne ba ifølge avisen om hjelp til å stoppe menneskehandlerne, som har operert i landet i stor skala siden Muammar Kadhafi og hans regime ble fjernet i 2011.

- Jeg tror dette er nødvendig, og er viktig for å kjempe mot menneskehandelen i Libya, sier Italias statsminister Paolo Gentiloni.

Han sa videre at oppdraget vil hjelpe Libya med å «styrke kapasiteten sånn at de bedre kan kontrollere grensene og landet sitt», ifølge BBC.

Krigsskip og kampfly

Italia har lenge følt at landet er alene om å takle dagens migrantkrise. Landet har bedt EU om bistand, men føler seg ikke hørt.

Parlamentet skal diskutere saken i neste uke, og italiensk forsvarsdepartement sier at de kan iverksette oppdraget allerede i midten av august. Italia vurderer å sende fra tre til seks krigsskip, men også helikoptre, kampfly og droner.

Hittil i år har det ankommet nær 100 000 migranter til Italia, som er sju prosent med en samme periode i fjor.

Siden 2015 har regjeringen i Tripoli nektet EU-skip å gå inn i libysk farvann, men synes nå å ha endret mening.