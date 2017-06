Ivanka-klemmen til senatoren gikk ikke helt som planlagt. Og så var sirkuset i gang

(Dagbladet): Det skal ikke mye til før det blåser opp til storm i det politiske vannglasset som er Washington. Et ansiktsuttrykk, et lite overveid ord eller et plagg vedkommende ikke tenkte over betydningen av.

Det er alt som trengs.

Så når nyhetsbyrået Associated Press deler et bilde av senator Marco Rubio som, tilsynelatende uten hell, forsøker å gi Ivanka Trump en klem, er det ikke rart verden holder på å rakne i sømmene.

- Falske nyheter

Det lite nådige twitteratet var ikke sene med å sammenlikne Rubio med andre «uelskede» karakterer. Alt fra Ralph Wiggum i The Simpsons, til Dr. Evil i Austin Powers ble nevnt.

Til alle vitsemakernes forsvar kan det se ut som om senatoren får beskjeden respons på omfavnelsen, men han har i alle fall selv tatt det hele med en god dose humor.

Just left Intel comm & informed meeting 2day with @IvankaTrump blowing up twitter over alleged failed hug! Investigating. Will respond soon — Marco Rubio (@marcorubio) June 20, 2017

Rubio har nemlig vært ute en vinternatt før. I en rekke Twitter-meldinger etter møtet med presidentdatteren, gjør han ikke bare narr av sirkuset, men spiller med og hevder det vil bli startet en etterforskning for å komme til bunns i saken.

Han la også ut flere bilder som ble tatt av den samme seansen. Disse viser hånda til Trump på hans skulder, og til slutt konkluderer han med at nyheten om den feilslåtte klemmen, «basert på bildebevis og egen hukommelse», er falsk.

Ivanka Trump selv var også med på leken. Hun skrev først at hun «ikke hadde noen kommentar» til spekulasjonene fra «anonyme kilder» om at Rubio lå i skjul og hadde «planlagt omfavnelsen».

Deretter understreket hun at senatoren slettes ikke er så verst til å gi en klem som mange skulle ha det til.

Krise avverget.

Fake news! Marco is an excellent hugger... https://t.co/Dk7XXRQlX8 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 20, 2017

Cersei i Israel

Et annet eksempel på øyeblikk som kan få folk til å gå av skaftet, var da Donald Trump landet i Israel på presidentens første utenlandsbesøk.

Videokameraene fanget opp det som tilsynelatende var en liten gest til kona Melania der han forsøkte å ta henne i hånda. Også dette uten hell.

Og internettet skuffet ikke.

I løpet av kort tid var det trukket paralleller til Lena Headys rollekarakter Cersei Lannister i «Game of Thrones», mens andre kom med kommentarer som: «Store deler av USA føler det samme som deg, Melania».

Andre spekulerte i om Trump forsøkte å få førstedamen til å sette opp farta, men at heller ikke dette skal ha falt i god jord.

Tatt i ed

Et annet øyeblikk som fikk et respektabelt antall spaltemeter i aviser over hele verden, var gaveoverrekkelsen mellom Melania og Michelle Obama forut for at Donald Trump skulle tas i ed som president.

Michelle snudde seg mot kameraet, lagde et «ansiktsuttrykk», og internettet kjente igjen sin besøkelsestid.

«Det eneste bra øyeblikket fra innsettelsen var da Michelle snudde seg mot kameramannen og bare 'hvorfor ga hun meg denne esken'», lød en kommentar, mens resten lurte på hva som var i den mystiske esken.

Dette har man foreløpig ikke fått noe svar på. Kanskje det er like greit.