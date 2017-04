Ivanka skal ha hatt «markant innflytelse» på Syria-angrepet: - Etterlater et inntrykk av at noe har skjedd

(Dagbladet): Natt til fredag forrige uke angrep USA en flybase i byen Khan Sheikhoun med 59 Tomahawk kryssermissiler.

Flyene som angivelig ble brukt i det kjemiske angrepet mot den syriske byen, skal ha vært stasjonert ved flybasen, og det var disse opplysningene som lå til grunn for Donald Trumps ordre om å avfyre rakettene.

Den britiske ambassadøren til USA, Sir Kim Darroch, skal ha opplyst Theresa May om at det var Ivanka Trumps bekymring som hadde «markant innflytelse i Det ovale rom», og som skal ha medført en reaksjon som var «mer voldsom enn forventet», ifølge britiske The Times.

- Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sa pressetalsmann Sean Spicer på en pressekonferanse tirsdag.

Han føyde til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.

- Hun har innflytelse

Som flere andre politiske ledere, skal den britiske statsminsteren ha fått beskjed om at Donald Trump var ved å gjennomføre angrepet, natt til fredag.

The Times skriver imidlertid at Darroch 23 timer tidligere hadde informert om at en slik hendelse kunne komme til å finne sted. På dette tidspunktet fikk statsministeren og den britiske utenriksministeren, Boris Johnson, beskjed om at Ivanka Trumps reaksjon etter det kjemiske angrepet skal ha vært en viktig faktor.

I slutten av mars ble Ivanka Trump ansatt som ulønnet assistent i Trump-administrasjonen. Hun fikk dermed kontor i Det hvite hus, akkurat som ektemannen Jared Kushner, som er ansatt som seniorrådgiver.

Også Eric Trump, Ivanka Trumps bror, har uttalt at søsteren hadde en finger med i spillet.

- Ivanka er mor til tre barn og hun har innflytelse. Jeg er sikker på at hun har sagt: «Hør, dette er forferdelige greier», sier lillebroren i et intervju med The Telegraph.

Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier at vi neppe vil kunne få en fasit på hvem som til syvende og sist har mest innflytelse på presidenten når han gjennomfører slike tiltak.

- Det er mulig presidenthistorikere kan gi mer innsikt her. Selv memoarer er ikke helt pålitelige, men det som er velkjent og rimelig sannsynlig er at Trump neppe er den første som lar seg påvirke av nære familiemedlemmer eller spesielle personer rundt seg. Disse personene har ikke nøvendigvis den formelle posisjonen eller kompetansen til å mene noe om det, men det betyr ikke at de ikke har hatt innflytelse, sier Melby til Dagbladet.

The times we are living in call for difficult decisions - Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 7, 2017

Anklager Russland for dekkoperasjon

Etter angrepet kom den amerikanske presidenten med en uttalelse, hvor han slo fast at det var Bahar al-Assad som sto bak bruken av kjemiske våpen, selv om dette ennå ikke er bekreftet.

«På tirsdag angrep den syriske diktatoren Bashar al-Assad uskyldige sivile med grusomme kjemiske våpen. Ved bruk av en dødelig nervegass, kvalte Assad hjelpesløse menn, kvinner og barn. Det var en lang og brutal død for så mange. Selv vakre babyer ble ondskapsfullt drept i dette barbariske angrepet. Ingen av guds barn burde noensinne oppleve noe så forferdelig», heter det i en uttalelse.

Det hvite hus offentliggjorde tirsdag kveld en rapport om det kjemiske angrepet, som er utarbeidet av amerikanske etterretningsmyndigheter, skriver New York Times.

I den fire sider lange rapporten, publisert av den amerikanske avisa, står det at Syria og Russland har stått sammen om å villede verden om hvem som egentlig står bak flere kjemiske angrep i det krigsherjede landet.

«Det syriske regimet og dets hovedstøttespiller, Russland, har forsøkt å forvirre verdenssamfunnet om hvem som er ansvarlig for bruken av kjemiske våpen mot det syriske folket, både i dette og tidligere angrep. Moskva har i utgangspunktet avvist anklagene om et kjemisk angrep i Khan Shaykhun, og har påstått at angrepet var 'en provoserende spøk' og at alle bevisene var fabrikkert. Det er imidlertid klart at den syriske opposisjonen ikke kunne produsert denne mengden og variasjonen av videoer og andre former for rapportering, fra både angrepsstedet og fra medisinske fasiliteter i Syria og Tyrkia, og lure både observatører og etterretningsbyråer», står det i rapporten ifølge New York Times.

I rapporten konkluderes det også med at amerikanske myndigheter er sikre på at det er det syriske regimet som står bak angrepet, som kostet over 70 personer livet. Seks personer ble drept i det amerikanske angrepet.

- Merkverdig om de ikke visste

USA-forsker Svein Melby sier at det er umulig for utenforstående å ha noen sikker formening om gehalten i påstander som dette, men at det rent logisk virker rart om ikke russerne har hatt kunnskaper om at kjemiske våpensystemer har eksistert eller eksisterer.

- Det russiske militæret har en så omfattende tilstedeværelse i Syria, at det er rimelig sannsynlig at de vet om det finnes kjemiske våpen i landet eller ikke. Og det skal jo egentlig ikke finnes kjemiske våpen der, i henhold til avtalen om å destruere og ikke bruke kjemiske våpen. Russland var en nøkkelstat i avtaleinngåelsen, og spiller også en stor rolle i utførelsen av den. Enten har de visst at det har eksistert kjemiske våpen i Syria, eller så har de vært inkompetente.

Russland skal ha blitt varslet om angrepet mot den syriske flybasen før det fant sted, og angrepet skal ikke ha vært rettet mot den russiske delen av basen.

- Om det er riktig at de kjemiske våpnene som ble brukt i angrepet kom med fly fra denne flybasen, og hvis det på denne flybasen fantes russiske ansatte, er det merkverdig om de ikke var klar over at våpnene finnes. Rent logisk kan ikke Russland frikobles fra dette. De har et politisk ansvar her, men det er ikke det samme som at Russland er hoved- eller medansvarlig for bruken, for de har nok ikke aktivt fått Assad-regimet til å ta i bruk kjemiske våpen, sier Melby.

Tror ikke det finnes noen langsiktig plan

USAs utenriksminister Rex Tillerson landet tirsdag i Moskva i forbindelse med sitt første Russland-besøk. Han skulle møte sin russiske motpart Sergej Lavrov, og de to satt i samtaler i flere timer i går. Også president Vladimir Putin skal ha deltatt i noen av møtene.

Etter gårsdagens møter anklaget Russlands utenriksminister Sergej Lavrov USA for å ha opptrappet konflikten med å sende missiler.

- Vi har selvsagt snakket om Syria. Vi snakket om hendelsen 4. april, da kjemiske våpen skal ha blitt brukt i Idlib. Vi snakket også om missilangrepet mot Syria 7. april. Denne hendelsen har ført til mange spekulasjoner, sier Lavrov.

Han sa samtidig at USA og Russland er enige om at FN bør granske hendelsen. Like etter ble det imidlertid klart at Russland la ned veto mot å fordømme det kjemiske angrepet, samt å igangsette en rask etterforskning av hendelsen, under avstemning i FNs sikkerhetsråd.

- Det er ganske spennende, for det er uklart hva som er den amerikanske strategien her. Det kommer ulike signaler fra ulike personer, mens presidenten selv er rimelig taus. Er USA ute etter et regimeskifte i Syria? Vil de at samme regime skal bli værende, men uten Assad-familien? Eller var angrepet bare en demonstrasjon av militærmakt?, spør Svein Melby.

Dersom et kjemisk angrep skulle finnes sted igjen, tror USA-forskeren at det kommer til å komme en enda kraftigere reaksjon fra Trump-administrasjonen.

- Men det er uklart hvordan de skal kunne komme seg inn i denne konflikten på bakken eller i lufta. Noen i administrasjonen snakker om regimeskifte, blant annet Tillserson har ytret seg i den retningen, mens Trump selv har avvist det. Signalene som sendes ut varierer veldig, og man venter nok litt på å bli enige og på at Trump skal bestemme seg for en langsiktig strategi.

I et intervju med Fox News i går opplyste Trump at han ikke hadde noen planer om å gå inn i Syria, skriver nyhetsmagasinet TIME.

- Det ville vært oppsiktsvekkende om de gjorde det, for det bryter jo i så fall både med valgløfter og med ting han ha uttalt etter at han ble innsatt. Ivankas innflytelse og gjennomføringen av angrepet etterlater seg et inntrykk av at noe har skjedd. At dette er en impulshandling hvor man ikke har tenkt på neste trekk. Jeg heller i retning av å tro at dette er en personlig reaksjon fra Ivanka Trump og Trump selv, at man tenker at dette simpelthen ikke kunne få passere. Pentagon har jo allerede lagt planer for hvordan USA skal kunne reagere, så det er bare å si at en av planene skal gjennomføres, uten at man har lagt en langsiktig strategi.

- Jeg har inntrykk av at veien går til mens man går, og at de nå jobber for å få orden på situasjonen, sier Melby.