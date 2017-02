Ivanka Trump overrasket alle da hun plutselig dukket opp på den kinesiske ambassaden: - Det er snedig og kløktig gjort

De var snare med å gripe til telefonene for å ta bilder og videoer da presidentdatteren Ivanka Trump (35) og hennes datter Arabella (5) plutselig dukket opp på feiringen av kinesisk nyttår på Kinas ambassade i Washington.

Mange av gjestene hadde allerede forlatt tilstelningen da Ivanka og datteren ble tatt imot av ambasasdør Cui Tiankai, og møtt med tradisjonell kinesisk sang og dans.

Selv om det bare dreide seg om en snarvisitt, mener kilder i diplomatiet at invitasjonen av Ivanka i forrige uke kan tolkes som et ledd i en offensiv fra Beijings side for å bedre stormaktsforholdet mellom USA og Kina.

- Kinesiske diplomater er klar over hvilken innflytelse Ivanka har over faren, sier Pang Zhongying, leder ved Institutt for amerikanske studier ved Fudan-universitetet i Shanghai, til avisa South China Morning Post.

Pang mener Ivankas besøk viser at den kinesiske ambassaden nå prøver å skaffe seg innpass i Trumps innerste sirkel.

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for Forsvarsstudier tror heller ikke vi skal kimse av de minuttene da Ivanka og datteren var med på kinesisk nyttårsfeiring.

- Dette er fin fingerspitzgefühl av Ivanka. Jeg synes det er veldig snedig og kløktig gjort, blant annet fordi hun har med seg datteren. Når hun opptrer på et barnevennlig arrangement sammen med henne, så er det ingen som kan beskylde henne for å romstere i feil bedd, sier Romarheim til Dagbladet, med henvisning til at 35-åringen ikke har en formell stilling i Donald Trumps administrasjon.

Frir til Kina

Helt siden Trump stilte som presidentkandidat har han snakket nedsettende om Kina. Han har kritisert landets handelspolitikk og gitt dem skylda for tap av amerikanske arbeidsplasser.

Rett etter valgseieren provoserte han kineserne ytterligere da han tok imot en telefon fra Tsai Ing-wen, presidenten på Taiwan, et land som Beijing helst vil skal anses som en del av «Ett Kina». Da det var tid for den årlige og tradisjonsrike feiringen av kinesisk nyttår, valgte Trump også her å bryte med kutymen fra sine forgjengere i Det hvite hus. Han unnlot å sende over gratulasjon.

Ifølge Washington Post skal imidlertid stemningen ha vært god da Ivanka Trump gjestet den kinesiske ambassaden.

- Hun liker virkelig Kina, skal ha ambassadør Cui ha fortalt andre, da han oppsummerte møtet med presidentdatteren.

Dagen etter fulgte Ivanka opp med å poste en video på Instagram av datteren der hun synger på kinesisk, ønsker godt nyttår og avslutter med et dypt bukk og slengkyss. Fra før av er det kjent at Arabelle, ifølge moren, har lært seg kinesisk siden hun var 16 måneder gammel.

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! En video publisert av Ivanka Trump (@ivankatrump) torsdag 02. Feb.. 2017 PST

På denne måten har president Donald Trump et Kina-vennlig element i datteren Ivanka, mener forsker Anders Romarheim.

- I henne har han et mykere, mer diplomatisk parallellspor til den beinharde retorikken han selv fører. Hun kan brukes til å bearbeide oppfatningen av USA blant kineserne og hun driver en relativt utilslørt sjarmoffensiv, sier Romarheim.

Hilmar Mjelde, forsker ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, mener det ikke er tilfeldig at det nettopp er Ivanka som kineserne kommer med en håndsrekning til.

- Ivanka har lenge vært en sentral, uformell rådgiver for faren. Far og datter har en good cop-bad cop-arbeidsdeling, sier Mjelde til Dagbladet.

Ni Feng, forsker ved Institutt for amerikanske studier ved Det samfunnsvitenskapelige akademiet, sier makthaverne i Beijing bare må stålsette seg for at mer av kommunikasjonen med USAs nye president må foregå gjennom «uortodokse» kanaler.

- I motseting til tidligere presidenter som ofte har støtte fra etablissementet og har diplomatiske kanaler og verktøy for hånden, så har ikke Trump det og han bryr seg ikke om å bruke ordinære kanaler, sier Ni til South China Morning Post.

- Vennlig innstilt sendebud

Men forholdet til Kina er ikke det eneste politiske spørsmålet der Ivanka har spilt en tilsynelatende forsonende rolle.

Ifølge aviser som The New York Times skal Ivanka og ektemannen Jared Kushner ha vært sentrale i å stanse en presidentordre, som i praksis ville reversert rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transseksuelles (LHBT).

- Hun ses generelt som en modererende innflytelse på faren. Hun har rådgitt han i familiepolitikk. Selv er ikke Trump veldig opptatt av verdispørsmål, og LHBT-saken skal ikke ha vært personlig viktig for presidenten, sier Hilmar Mjelde til Dagbladet.

I forlengelsen er det også verdt å merke seg Ivankas hyllest av popartisten Lady Gagas opptreden under Super Bowl, mener Romarheim.

- Det er et høyliberalt budskap som egentlig er litt på tvers av det kristenkonservative grunnfjellet.

- Går det an å si at hun fremstår som en fredsmegler eller fredsdue sammenliknet faren?

- Det blir riktigere å si at hun fremstår som et vennlig innstilt sendebud. Ivanka er rolig, reflektert og moderat. Det er allerede klart at hun kommer til å redefinere førstedatter-rollen. Hun er mer enn datter av sin far, hun er en fremstående person i USA i sin egen rett, sier Romarheim.