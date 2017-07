Jagland: - Den tredje intifada kan ha startet

Fakta palestinsk intifada Den første intifadaen startet i desember 1987, og varte til Oslo-avtalen kom til verden i 1993.

Den andre intifadaen eksploderte etter Sharon-besøket på Tempelhøyden/Haram al-Sharif i 2000, og varte til 2005.

Tempelhøyden/Haram al-Sharif er et av verdens helligste og mest konfliktfylte steder.



(Dagbladet): Lite visste de nå drepte israelsk-palestinske gjerningsmennene om hva de satte i gang, da de skjøt og drepte to israelske politifolk like ved Tempelhøyden forrige fredag: Drapene fikk volden mellom israelere og palestinere til å eskalere.

På ei drøy uke har minst fem israelere og sju palestinere blitt drept, mens hundrevis av mennesker er skadd.

- Jeg tror en tredje palestinsk intifada er i gang. Den andre intifadaen startet også på Tempelhøyden, for 17 år siden, da statsminister Ariel Sharon provoserte ved å gå opp dit og volden eskalerte, sier Thorbjørn Jagland, leder for Europarådet og Midtøsten-kjenner.

Daglige ydmykelser

Etter Sharon-besøket på Tempelhøyden høsten 2000 ble Jagland med i en FN-utnevnt kommisjon som skulle se hvordan volden kunne stoppes. De reiste rundt for å forstå, og for å gi anbefalinger for fred.

«Vi besøkte et av de mange sjekkpunktene som palestinerne måtte passere hver dag, og så følgende: En mann kom med sin lille sønn. Mannen ble kommandert ned på bakken etter at han hadde tatt av seg skjorten. Kroppen hans ble ransaket mens en israelsk soldat holdt geværpipen mot hans hode. Dette måtte mannen og sønnen gjennom hver dag for å få sønnen til skolen. For enhver sønn på denne jorden er hans far den store helten. Denne sønnen i Betlehem så sin far bli ydmyket på den verst tenkelige måte, det skjedde hver dag», skriver Jagland på sin Facebook-side og utdyper:

- Dette er kjernen i konflikten: Ydmykelsen, som fører til stadig nye utbrudd av vold. Så lenge konflikten ikke blir løst og palestinerne ikke får sitt eget land, er det kritisk når noe utvikler seg på Tempelhøyden, sier Jagland til Dagbladet.

Mistet håpet

I helga kuttet palestinernes president, Mahmoud Abbas, all kontakt med Israel. Sverige, Egypt og Frankrike ber om at den opphetede konflikten behandles i FNs sikkerhetsråd.

Samtidig opplever palestinerne på den israelsk-okkuperte Vestbredden at bygging av israelske bosettinger skjer i rekordfart. En palestinsk stat føles som en utopi.

- Unge palestinere har ikke på mange, mange år sett noen tegn på at man kan komme fram til en løsning med politiske virkemidler. Da skapes skuffelse og frustrasjon, og vold blir til slutt tatt i bruk, sier Jagland.

- Kjære Gud

Jagland er langt fra alene å frykte en ny voldsspiral mellom israelere og palestinere:

«Kjære Gud, ikke igjen. Israelere og palestinere er på vei til en ny runde med tragedie og ødeleggelse, og synes å være hjelpeløse i å stoppe den», skriver Chemi Shalev, kommentator i den israelske avisa Ha'aretz.

Ynet-kommentator Ron Ben-Yishai skriver følgende: «Som i begynnelsen av den andre intifadaen: Fra det øyeblikket at Tempelhøyden blir kilden til sinne og raseri, blir situasjonen på den palestinske og muslimske gata eksplosiv.»

Skuffet over Trump

Palestinere flest har lenge vært misfornøyd, men innsettelsen av USAs president Donald Trump har ikke gjort situasjonen noe bedre.

- Trump gir enda mindre håp på den palestinske siden. Folk tror ikke han vil bidra til at palestinerne får oppleve en fredsprosess som kan gi en retterferdig løsning. Det skaper ytterligere skuffelse og frustrasjon, sier Jagland.

«Den palestinske gata var eksplosiv før Tempelhøyde-krisa på grunn av skuffelsen over Donald Trump ... på grunn av maktkampen på palestinsk side ... på grunn av Gaza ... Det handlet om økonomisk og personlig desperasjon blant så mange unge palestinere. En eksplosiv bagasje, og detonatoren ble angrepet på Tempelhøyden», skriver Ben-Yishai.

Fakta Tempelhøyden / Haram al-Sharif Et var verdens helligste og mest konfliktfylte steder, og er hellig for jøder, muslimer og kristne.



Muslimene kaller høyden for Haram al-Sharif, mens jødene kaller den Tempelhøyden.



Her var jødenes hellige tempel - og her står muslimenes like hellige gudshus: al-Aqsa-moskeen og Klippedomen.



Den hellige plassen var under jordansk kontroll inntil Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967.



I dag kontrollerer israelsk politi adgang, men plassen administreres av den islamske stiftelsen Waqf.



Kun muslimer har lov til å be. Jøder kan besøke høyden.



Palestinernes andre intifada - al-Aqsa-intifadaen - startet i september 2000 etter at Ariel Sharon besøkte plassen.