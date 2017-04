Jagland: - Fra vår side ser ikke utviklingen i Tyrkia positiv ut

(Dagbladet): Folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia levde ikke opp til demokratiske standarder, slår valgobservatørene fra OSSE og Europarådet fast, melder NTB i ettermiddag.

- Vi har jo uttrykt veldig stor bekymring for utviklingen i Tyrkia ved flere anledninger. Særlig er vi opptatt av utviklingen av rettssystemet, som vi vil følge nøye med framover, sier Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, til Dagbladet.

- Maktkamp om rettssystemet

Jagland viser til USA for å forklare hvorfor rettssystemets uavhengighet er så viktig: USA har heller ingen statsminister, men de har et veldig sterkt rettssystem som står opp mot president Donald Trump når han tar avgjørelser som bryter lover og menneskerettigheter.

- Nettopp dette er veldig viktig i forhold til Tyrkia nå. Fra vår side ser ikke utviklingen i Tyrkia positiv ut. Det er en fare for at rettssystemet i landet kommer under mer politisk kontroll, og nettopp det må vi bort i fra. Rettssystemet må være uavhengig av makta, sier Jagland og fortsetter:

- Men nå pågår det en maktkamp om rettssystemet, akkurat som det gjorde om det militære i tidligere år.

Overraskende mange nei

Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg. Det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.

- OSSE er de mest kompetente på valgobservasjon, og har vært i Tyrkia lang tid i forveien. Selve folkeavstemningen er en ting, men valgkampen er like viktig. Der har OSSE sett at nei-siden har hatt mindre tilgang til medier, blant annet. Derfor kom det som en overraskelse at det kom så mange nei-stemmer, sier Jagland.

Tyrkia er nå et delt land, og flertallet av nei-stemmene kom i de store byene som Ankara, Istanbul og Izmir.

- Det blir interessant å se hva som skjer videre, sier Jagland.