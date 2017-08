Japan har opplevd det før. Nå forbereder landet barna på bomberegn. - De er virkelig redde

(Dagbladet): Kim Jong-un ser ut til å lykkes der faren feilet.

Etter et år med 14 rakettoppskytninger så langt, kom nyheten om at Nord-Korea har produsert små stridshoder, angivelig tilpasset kjernefysisk krigføring.

Samtidig planlegger landet å fyre av fire Hwasong 12-raketter over Japan. Planen er at de skal lande i sjøen, rundt fire mil unna den amerikanske øya Guam.

Årvåkent Japan

Det får Japans forsvarsminister, Itsunori Onodera, til å reagere.

Han mener at rakettene kan utløse landets selvforsvarsrett, og advarer mot en farlig situasjon.

- Uansett om de har stridshodene eller ei, så kommer de til å få dem snart. Vi må være årvåkne, blir Onodera sitert på av New York Times.

Forbereder barna på angrep

Han er minister for et land som forbereder seg på et angrep fra landet på den andre siden av Japanhavet.

Og barna er ikke noe unntak, ifølge Vice.

Nettstedet var med da en skole i Takaoka, den nest største byen i prefekturet Toyama, utførte en av sine første øvelser på et krisescenario.

- Rakettsplinter har falt. Alle barn må evakueres til gymsalen. Begynn evakueringen, sier en av skolens lærere.

Frykter angrep

Læreren snakker til et hundretalls barn, alle kledd i hvite skjorter, blå shorts og gule capser, som så løper gjennom skolegården.

- Premisset for øvelsen var et missilangrep. Vi har lagt vekt på viktigheten av å søke tilflukt i en solid bygning, og aller helst et bomberom, sier rektor Masahiro Shibata til Vice.

Nettstedet viser til store frykt i den japanske befolkningen for at Kim Jong-un skal gjøre alvor av truslene sine - 72 år år etter at to amerikanske atombomber totalødela store deler av byene Hiroshima og Nagasaki.

Derfor går mange til innkjøp av høyteknologiske bomberom.

- Folk er virkelig redde. Det er derfor så mange kontakter oss, sier Seiichiro Nishimoto, direktør for Shelter Co., til Bloomberg.

Populære bomberom

Ifølge det amerikanske mediet, importerer firmaet israelske bomberom med air-contition-teknologi.

Disse skal være tilpasset overlevelse ved kjernefysisk krigføring, en teknologi amerikanske entreprenører også eksporterer til Japan.

Bloomberg viser til det Texas-baserte firmaet Rising S Co.

Det tilbyr en rekke modeller, deriblant en bunkers med svømmebasseng, treningssenter, spillrom og innebygd garasje.

- Det er egentlig ingen ny trussel, men både folk og medier er veldig opptatt av det nå, sier Gary Lynch, firmaets daglige leder, til Bloomberg.

Tviler på angrep

Lynch forteller om en dobling av etterspørsel etter firmaets produkter, og mener årsaken er frykten for Kim Jong-un.

Denne blomstrer imidlertid på tross av ekspertenes beroligende uttalelser.

Der USAs forsvarsminister, Rex Tillerson, har uttalt at amerikanere «kan sove godt om natta», har andre påpekt Nord-Koreas manglende erfaring med kjernefysisk krigføring.

Blant dem er Siegfried Hecker. Han er ekspert på kjernefysiske våpen ved Stanford University, og har følgende å si om situasjonen overfor AFP:

- Jeg tror ikke Nord-Korea har nok erfaring med å teste missilene, og de kjernefysiske våpnene, til å ha laget kjernefysiske stridshoder som er små, lette og robuste nok for en interkontinental ballistisk missil.

Mener USA trenger koreansk støtte

Det blir også sådd tvil ved hvorvidt Nord-Korea faktisk ønsker å starte krig.

Et angrep fra supermakten USA blir også betegnet som usannsynlig av John Delury, professor ved det sørkoreanske universitetet Yonsei.

Han påpeker at ved å gå til angrep, risikerer USA represalier rettet mot Sør-Korea.

Det er en av landets viktigste allierte.

- Et angrep er ikke noe du kan gjøre uten støtte fra Sør-Koreas folk og regjering, og det er ingen tegn på at koreanerne støtter et slikt angrep, sier Delury, ifølge ABC News.