Japans statsminister kaller Nord-Koreas missiltest «fullstendig uakseptabel»

(Dagbladet): Natt til søndag norsk tid opplyste Sør-Korea at Nord-Korea avfyrte et missil søndag morgen, lokal tid.

Missilet skal ha blitt avfyrt fra et sted i de vestlige delen av landet.

Det skal ha blitt avfyrt fra samme området som Nord-Korea i oktober i gjennomførte to tester av mellomdistansemissil, skriver nyhetsbyrået AP.

Missilet ble sendt i retning Japan, men ifølge talsperson for den japanske regjeringen, Yoshihide Suga, landet det i havet et sted mellom de to landene.

Ifølge CNN skal det være snakk om et mellomdistansemissil.

- Totalt uholdbar

USAs president Donald Trump har for tiden besøk av Japans statsminister Shinzo Abe. De to ga en felles uttalelse kun noen timer etter at nyheten om missiltesten ble kjent.

- Nord-Koreas missiloppskytning er fullstendig uakseptabel, sa Abe.

Han uttalte også at Nord-Korea må rette seg etter Sikkerhetsrådets resolusjoner.

- Under møtene jeg har hatt med Trump har han forsikret meg om at USA alltid står 100 prosent sammen med Japan. Han viser sin forpliktelse ved å være her sammen med meg på denne pressekonferansen, sa Abe, før ordet ble gitt til en kortfattet Trump.

- Jeg vil bare at alle skal vite at USA står 100 prosent bak vår allierte, Japan, sa Trump.

Også Sør-Korea fordømmer missiloppskytingen på det sterkeste.

- Dagens missiltest er den første siden de 24 oppskytningene i fjor. Dette er et klart brudd på Sikkerhetsrådets resolusjoner og en trussel mot freden og sikkerheten på Koreahalvøya og hele det internasjonale samfunnet. Regjeringen fordømmer det på det sterkeste, sier talsmann for Sør-Koreas utenriksdepartement, Cho June-Hyuck.

- En tydelig provkasjon

Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier, mens Japans talsperson Suga kaller oppskytingen fullstendig uakseptabel.

- Tatt i betraktning at missilet er sendt opp umiddelbart etter det møtet mellom Japan og USA er dette en tydelig provokasjon mot Japan og regionen, sier Suga.

Sikkerhetsdirektør ved Det blå huset i Sør-Korea, Kim Kwan Jin har allerede vært i kontakt med president Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Ifølge en uttalelse fordømmer begge oppskytningen på det sterkeste og er enige om å utforske alle muligheter for å slå ned på Nord-Koreas provokasjoner.

– Det er sannsynlig at dagens rakettoppskyting har som mål å tiltrekke seg global oppmerksomhet til Nord-Korea ved å skryte av hvor gode de er på kjernefysiske våpen og raketter, skriver sørkoreanske myndigheter i en uttalelse, skriver NTB.

I fjor gjennomførte Nord-Korea 24 missiltester og to atomprøvesprengninger. De testet et mulig mellomdistansemissil avfyrt fra ubåt og en ny rakettmotor med fast drivstoff.

Da Kim Jong-un 1.januar holdt sin nyttårstale skrøt han av landets framgang i utviklingen av atomvåpen og missiler.

- Vi er snart inne i siste fase av forberedelsene til å teste en interkontinental missil, sa Kim.

Landet har også flere ganger truet med at de i framtiden vil kunne angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen.

USA-kritikk

Foreløpig er det altså uklart hva Nord-Korea avfyrte søndag, men USA har vært svært kritiske til Nord-Koreas våpentesting.

USAs ferske forsvarsminister James Mattis var i forrige uke på sitt første offisielle utenlandsbesøk.

Første stopp var Sør-Korea. Tema under besøket var det amerikanske rakettforsvarssystemet THAAD, som det er avtale om at amerikanerne skal utplassere i landet.

Mattis rettet også en advarende pekefinger mot Kim Jong-un.

- Ethvert angrep på USA eller våre allierte vil bli overvunnet, og bruk av atomvåpen vil bli møtt med et effektivt og overveldende svar, sa Mattis.

Nord-Korea har siden 2006 vært under FN-sanksjoner på grunn av sine atomsprengninger og testing av ballistiske missiler.