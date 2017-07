Japansk TV: Nord-Korea har prøveskutt nok en rakett

Nord-Korea skal ha prøveskutt nok en rakett, melder det japanske TV-selskapet NHK.

Raketten skal ha landet i Japans økonomiske sone i Japanhavet, en sone som begynner 24 sjømil, omtrent 45 kilometer fra kysten av Japan, og strekker seg utover i Japanhavet.

Meldingen er ikke bekreftet av det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, som vanligvis følger Nord-Korea tett. Men britiske Sky News melder at statsminister Shinzo Abe har innkalt til et hastemøte for å diskutere raketten.

Tidligere i uka siterte Yonhap en regjeringskilde i Seoul som opplyste at en ny rakettoppskytning kunne være nært forestående i Nord-Korea.

Datoen som ble nevnt var 27. juli, årsdagen for våpenhvilen som ble undertegnet ved Koreakrigens slutt i 1953.

Både amerikanske og sørkoreanske medier siterte tidligere i uka etterretningsrapporter som meldte at tunge kjøretøyer og utstyr for utskyting var i bevegelse i den nordlige Pyongan-provinsen.

(NTB/Dagbladet)