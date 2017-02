Jarle (34) filmet rotteansamling i Bergens-bakgård. Nå er en 7-Eleven-butikk stengt

(Dagbladet): - Jeg bor i byen og er vant til å se en og annen rotte. Men akkurat her oppdaget vi at det var en kjempeansamling av rotter, forteller Jarle Asheim til Dagbladet.

Tirsdag kveld var Asheim og søsteren på spasertur på Torget i Bergen, langs restauranttrekken der flere restauranter holder til. I et av smugene oppdaget søskenparet det de tror var oppimot 20 rotter:

- Vi stoppet opp, og kikket på dette. Det var et ekkelt syn, rotter er smittebærere, så det er ikke bra at så mange av dem er blant folk, sier Asheim til Dagbladet.

Etter at Bergens Tidene i går publiserte videoen til Asheim, er en 7-Eleven-butikk i området stengt av Mattilsynet. De ble gjort oppmerksom på problemet da avisa tok kontakt med dem i går kveld, og foretok i dag en befaring i området.

- Årsaken til rotteansamlingen er uklar. Rottene er observert på baksiden av en 7-Eleven-butikk. Her var det tydelig at butikken ikke hadde kontroll, slik at rottene har kunnet ta seg inn. Mattilsynet har derfor besluttet å stenge butikken, sier Avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Bergen, Aslaug Sandvin, til Dagbladet.

- Iverksatt tiltak

De som driver forretningen har bekreftet at det er kommet rotter inn i lager, butikk og i taket. Det skal også være observert flere hull i veggen. Dette skal ha skjedd på nattestid, skriver BT.

- At så mange rotter er utenfor, kan ha betydning for virksomheten. Flere av de nærliggende virksomhetene kan også være berørt, men etter det vi har observert i dag er det 7-eleven som har det største problemet, forklarer Sandvin.

Rottene i videoene ble observert rundt avfall i bakgården som deles av flere virksomheter. Også den nærliggende Deli de Luca-butikken setter søppelet sitt ut i samme bakgård.

- Butikken må ordne opp i dette, og mest sannsynlig må de ha hjelp av et skadedyrfirma. Før 7-Eleven kan åpne igjen må butikken inspiseres av Mattilsynet, og de må dokumentere at nødvendige tiltak er utført.

Reitan Convenience, som eier 7-Eleven i Norge, forteller til Dagbladet at de er klar over situasjonen.

- Vi er kjent med situasjonen i Bergen, og vi er i tett dialog med gårdeier. Dethar iverksatt en rekke tiltak for å ordne opp så snart som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Thea Kjendlie i Reitan Convenience.

De samarbeider med skadedyrfirmaet Anticimex, som også har vært på stedet i ettermiddag, opplyser Kjendlie.

- Ikke overrasket

Sandvin i Mattilsynet forteller at hun ikke er overrasket over hendelsen.

- Dette er ikke en oppsiktsvekkende sak. Området er nært havna, og vi har et problem med skadedyr i området, deriblant rotter. Alle de som driver matproduksjon i disse områdene vet om dette, og skal ta sine forhåndsregler, sier Sandvin til Dagbladet.

Det er heller ikke første gang Jarle Asheim har skimtet rotter i byen, men aldri før har han sett så mange samlet på et sted.

- Jeg tenkte på det, når det vanligvis har vært såkalte «rottediskusjoner» har man som oftest sett en og annen rotte, men her var det 15-20 rotter som virkelig hadde det gøy. De virket nesten tamme, og brydde seg ikke om vårt selskap, sier Asheim.

Omfang av rotter

- Rottebestanden svinger fra år til år og sted til sted, så noe generelt økende problem er det nok ikke. Hvis det blir veldig mange rotter på ett sted kan de underlegne individene vandre eller flytte på seg, sier Arnulf Solend som er Seniorforsker i Folkehelseinstituttets avdeling for skadedyrkontroll.

Et av selskapene som bekjemper rotter og andre skadedyr i Bergen, er Anticimex.

- Vi har tatt livet av mange titusentalls rotter de siste årene. Vi ser at problemet ikke blir mindre. Fra 2015 til 2016 mener vi ut fra våre beregninger at det er blitt 20 prosent flere rotter i byen, sier Frode Thuland i Antimex til Bergens Tidende. Dagbladet har ikke lyktes i å komme i kontakt med firmaet.

- Nå er det vinterstid, og rottene kan oftere trekke innendørs på vinteren. Hvis det plutselig er en akutt kuldeperiode så blir det større press. Men akkurat nå har vi ikke hatt noen spesielle meldinger eller observasjoner, sier Aslaug Sandvin i Mattilsynet til Dagbladet.

Firbeinte bakteriebærere

Seniorforskeren ved Folkehelseinstituttet forteller at de generelt har nulltoleranse for gnagere på steder der det skal lages mat.

- De kan spre sykdom, her er man særlig bekymret for diaréframkallende bakterier. Rottene kan også gjøre mekanisk skade ved å gnage i stykker ledninger, vannrør, inventar og isolasjon. De etterlater seg urin og ekskrementer. Døde dyr inne i vegger, gulv og tak kan også gi luktproblemer, sier Soleng.

Det samme mener Mattilsynet:

- Når vi er på tilsyn har vi fokus på mange ting, en av dem er selvsagt hygiene. Da er det særlig de rommene der man produserer, håndterer og lagrer mat som er viktige, forteller Sandvin.

Og dersom de skulle finne uansvarlige forhold handler de deretter:

- Kommer vi inn i et rom der vi finner fersk avføring etter rotter eller mus har vi lav terskel for å stenge. Da må man få kontroll over problemet og vaske ned før man åpner igjen, avslutter Sandvin.

Etter en liten rusletur vendte Asheim og søsteren tilbake til området, for å se om rottene fortsatt var der.

- Da vi kom tilbake igjen satt det to katter der, og alle rottene var forduftet. Så da hadde vel lovens orden tatt sin plass. Mulig de hadde fått seg et måltid også, det vet jeg ikke, avslutter Asheim.