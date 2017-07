«Jaws» trykket i seg 72 pølser på ti minutter

For tiende året på rad gikk Joey «Jaws» Chestnut seirende ut av den årlige pølsespisekonkurransen i New York som holdes under 4. juli-feiringen.

I løpet av ti minutter klarte 33-åringen fra California å jafse i seg 72 pølser på Coney Island der konkurransen avvikles.

- Det handler om å presse kroppen til det ytterste, forklarte Jaws.

I fjor maktet han «bare» 70 pølser med brød, men det var nok til å sikre seieren i konkurransen som siden 1916 er blitt avviklet i den digre pølsebua NathanŽs Famous.

- Han er en amerikansk helt. Han representerer frihet og det amerikanske idealet, utbasunerte arrangøren George Shea om vinneren overfor publikumet på 30.000 som hadde kommet for å se på.

Joey Chestnut selv var noe mer beskjeden.

- Jeg er bare en liketil kar som liker å spise. Jeg er en heldig fyr som får reise verden rundt å spise og få folk til å smile, sa han.

(NTB)