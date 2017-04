(Dagbladet): Torsdag skrev Dagbladet at KrF og Ap vil stenge internett i Norge for utenlandske bettingselskaper.

I den forbindelse langet KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold ut mot idrettskjendiser som lar seg sponse av selskapene.

- Det er umulig for meg å forstå. Her har de blitt flinke i sin idrett blant annet på grunn av fellesskapets midler, og så blir de talsperson for selskaper som både tjener på andres spilleproblemer og fratar idrettsfellesskapet store midler. Jeg kan ikke forstå hvordan noen som har trent på baner betalt av tippemidler kan gjøre slikt, sa han.

John Arne Riise er blant idrettsprofilene som har kontrakt med bettingselskaper. Norsk Tipping er svært kritisk til dette. Bekkevold sier altså at det er for dårlig at idrettsutøvere trener seg gode på baner betaler av fellesskapets midler, for så å ta penger bettingselskapene som undergraver Norsk Tipping og skor seg på andre spilleproblemer, ifølge KrF og Ap.

Riise: - Det er KrF som er Judas, ikke jeg

John Arne Riise skjøt hardt som venstreback på Liverpool og Norge. Nå skyter han knallhardt i retning KrF også.

- Jeg oppfatter at KrF blander horeri og signingsferd. De inviterer alle til sengs for å oppnå politisk mynt, det minner mer om hva Judas bedrev mot Jesus, sier Riise til Dagbladet.

Ingen har flere landskamper for Norges fotballgutter enn Riise, og sunnmøringen sier også at han ikke skylder Norsk Tipping eller NFF noe som helst. Riise ble utenlandsproff som tenåring og sier han ikke trente seg god på baner betalt av Norsk Tipping.

- Jeg laget mine egne mål. Laget mine egne baner. Fotballklubben jeg spilte for da jeg var 17 år tjente et høyt tosifret millionbeløp da jeg begynte i Monaco. Etter det har jeg bare spilt i utlandet og tjent mitt land med rekord i antall landskamper. Jeg er ingen Judas, det er det KrF som er, fortsetter han.

Vekk fra KrFs laushet

KrF og Ap håper å forby selskaper som John Arne Riises Betsson fra å operere og reklamene i Norge, og kort og godt gjøre det forbudt for slike selskaper å ta mot penger fra nordmenn.

- Regjeringen er for passive i dette spørsmålet. De sitter på gjerdet og ser på at mange tusen nordmenn har et spilleproblem. Vi ønsker ikke at disse selskapene, som skor seg på andres elendighet, skal få drive eller reklamere i Norge, forklarerer Aps Anette Trettebergstuen.

John Arne Riise er ikke enig og mener KrF skal holde seg til saker de har peiling på.

- Jeg har veldig sterk forankring og respekt for kristne verdier men KrF bør nok heller fokusere på å komme seg vekk fra slik laushet enn å snakke om ting de virkelig ikke har greie på.