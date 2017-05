- Jeg frykter at barna mine ender opp på fabrikk som meg

AMIENS (Dagbladet): Foran den stengte porten til Whirlpool-fabrikken i Amiens brennes dekk. 258 arbeiderne streiker for å redde jobbene sine. De er sinte og fortvilte: Om ett år, 1. juni 2018, skal fabrikken etter planen stenge.

- Jeg er redd. Jeg har jobbet her i 25 år, og vil ikke få en annen jobb. Vi har lån for at barna våre skal få høyere utdannelse. Uten jobb har vi ikke råd til det, sier Abunhosa.

- Korrupte løgnere

Han er mørk under øynene og tydelig sliten. Men blir sinna når vi spør om forrige uke: Emmanuel Macron skulle til hjembyen sin, Amiens, for å møte Whirlpool-fagforeningen. Han var ikke velkommen blant de streikende, og møtte fagforeningen i sentrum. Under møtet tikket plutselig en melding inn på Macrons mobil: Motkandidat Le Pen var foran fabrikkporten for å sanke stemmer. Da måtte også Macron møte arbeiderne.

- De er korrupte løgnere, alle mann. Eneste grunnen til at de kom hit, er for å få oppmerksomhet, men de har aldri brydd seg om oss. Så snart valget er over, snur de oss ryggen, sier Abunhosa.

Han forteller om alle pengene han må ut med for barnas utdannelse. Om at familien har slitt økonomisk i flere år, og at Frankrike er i full fart nedover, med en arbeidsledighet på over 10 prosent, med fabrikknedleggelser, vold og problemer.

Le Pen-kupp

- Jeg blir kvalm. Le Pens folk ga oss fløyter for å pipe mot Macron. Så da han endelig kom, ble han møtt av piping og skjellsord. Men Le Pen er ikke bedre enn Macron, så jeg stemmer blankt søndag, sier Abunhusa.

Arbeidsledigheten i Macrons fødeby er som i hele det nordlige Frankrike: På godt over 10 prosent. Politikerforakten stiger i full fart, og nær alle Dagbladet møter, både i Paris og nordover i landet, sier at det er de multinasjonale selskapene og ikke politikerne som styrer Frankrikes framtid.

Hjemmesittere avgjør

Nettopp hjemmesitterne og de blanke stemmene kan avgjøre søndagens franske presidentvalg. For en uke siden ledet Macron klart på meningsmålingene. I går ledet Macron med 59 prosent mot 41 for Le Pen, ifølge Le Figaro. Dermed haler Le Pen innpå fra dag til dag, noe alle franske aviser skriver om i dag, før de oppfordrer folk til å stemme på Macron.

- Ingen tvil om at Le Pen er farlig for Frankrike. Hun skaper frykt og hat. Alt handler om at det er de andres feil med henne. Men Macron er heller ikke bra for oss. Han er for de multinasjonale selskapene og vil stenge bedrifter som vår, sier Garcia Tuan (45), Whirlpool-arbeider.

Han fortsetter:

- Jeg har alltid vært interessert i politikk og stemte på sosialistene i hele mitt liv. Men nå har jeg gitt opp. Politikerne er korrupte og vi har ikke lenger demokrati i Frankrike. Dette er bare starten på noe verre. Jeg stemmer derfor blankt.

- Men da kan du få Le Pen som president? spør Dagbladet.

- Hva skal jeg svare? Jeg er redd. Ikke for meg, men for mine to yngste døtre, på 11 og 16 år, sier Tuan.

Søndag får Frankrike – og verden – svaret.

PS: Rundt 25-30 prosent av arbeiderne på Whirlpool vil stemme på Le Pen, ifølge flere Dagbladet pratet med.

- De vil bare ikke si det, men de gjør det, sier Abunhosa.