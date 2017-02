(Dagbladet): Veireno-sjef Jonny Enger (51) er mindre snakkesalig enn sine tidligere renovasjonsansatte dagen etter at han og selskapet ble skrotet fra søppelkontrakten med Oslo kommune.

- Ja.

En mannsstemme svarer brått på Jonny Engers oppgitte forretningsmobil tidlig mandag formiddag.

- Er det Jonny Enger ?

- Ja, hvem der ?

- Dagbladet her.

- Hva vil dere ? Er det denne situasjonen, så har jeg ikke noe mer å si.

- Det er denne situasjonen, ja. Hvordan har dagen derpå forløpt etter pressekonferansen til byrådet i Oslo søndag kveld ?

- Altså, jeg må bruke tiden til å drive resten av butikken. Jeg kan ikke sitte med media hele tiden, døgn etter døgn. Det var derfor det ble sendt ut en pressemelding i går kveld.

- OK, bare ett spørsmål: har du vært i skifteretten i dag ?

- Jeg har ingenting mer å si om situasjonen. Slutt.

Og Follo tingrett, som Veirenos forretningsadresse i Ytre Enebakk sorterer under, hadde ikke sett eller hørt noe fra verken Veireno eller Enger selv ved 15.30-tida like før stengetid.

- Det er ingen derifra som har vært her, nei. Og sist jeg snakket med dem som passer på skifterettens mail ved 15-tida, hadde de heller ikke sett noe, nei, svarer mannen på sentralbordet til Follo tingrett.

- Kan trygt overlate til oss

All informasjon om Veireno var fjernet fra hjemmesiden til morselskapet VT Gruppen før byrådsledelsen i Oslo i går kveld orienterte om varslet konkursbegjæring og kommunal overtakelse av ansatte og biler.

Eneste spor som ligger på morselskapets generelle beskrivelse av virksomhetsområder, er følgende:

«Transport av avfall: Det er ikke lengre likegyldig hvordan avfall transporteres.Vi har lang erfaring, og du kan trygt overlate transporten til oss.»

- Skulle gjerne vært foruten

Og dette er Jonny Engers sluttord til til offentligheten søndag kveld:

«Vi har den siste tiden hatt tett dialog med Oslo kommune og renovasjonsetaten for hvordan en vanskelig og krevende situasjon med avfallsinnhentingen i Oslo kan løses.

Vi er glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune som fra i morgen overtar ansvaret for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell.

Vi beklager situasjonen som har vært og håper den nye løsningen vil skape ro og bidra til at håndteringen av husholdningsavfallet i Oslo nå stabiliseres.

Denne saken har vært vanskelig og krevende og følgelig noe jeg gjerne skulle vært foruten.

Vi ønsker Oslo kommune og renovasjonsetaten lykke til med oppdraget og er glade for at våre ansatte overføres til kommunen og blir ivaretatt der».