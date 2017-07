FILTVEDT/OSLO (Dagbladet): Rundt klokka 14.30 i dag meldte politiet i Søndre Buskerud om en vanscooterulykke i Oslofjorden. Ifølge politiet skal fire scootere med tilsammen 8 personer om bord ha kollidert.

Samtlige av disse er kommet til rette etter en større redningsaksjon. Blant de involverte var den indiske familien Rajani som leide vannscootere på Hurum.

Begynte å snurre

Familiens far er glad for at hele familien er i live. Samtlige hadde redningsvest.

- Den ene scooteren snurret. Da den andre prøvde å hjelpe, snurret den også. Jeg satt på den tredje vannscootere sammen med en liten gutt med den andre familien, så vi kjørte rett inn til land for å rope om hjelp, sier Sumiit Rajani til Dagbladet.

Var veldig redd

Han dro ut til igjen der familien lå i vannet for å hjelpe de opp. Samtidig var store redningsmannskaper på vei. Alle kom seg til slutt i land.

- Jeg var veldig redd. Folk som sto på stranda hjalp til og kom med tepper da vi kom på plass. Vi skjønte ikke hva de sa, men de hjalp oss, sier Sumiit Rajani som også forteller at alle fikk et sikkerhetskurs før de dro ut i fjorden.

Hendelsen avskrekker ikke Rajani fra å prøve seg på nytt som vannscooterfører.

- Jeg kommer til å kjøre igjen. Men ikke i dag. Jeg er glad og lettet, sier han til Dagbladet.