(Dagbladet) - Er det fyllefest her? Det ser sånn ut, påpeker Gerd Johannessen (86), til latter fra de andre, idet hun setter seg i baren på Manglerudhjemmet.

I liket med resten av beboerne på spesialsykehjemmet, har hun demens.

Sykehjemmet i Oslo fikk massiv oppmerksomhet i fjor sommer da Aftenposten fortalte om hvordan de ansatte hadde forvandlet sykehjemmet totalt. Inspirasjonen kom fra et hotell: Møblene, interiøret, baren, butikken - alt for at beboerne skulle føle seg mer hjemme.

Gratis vinsmaking

15. februar var det vinsmaking på tapeten. Sykehjemmet ble kontaktet av Frank Røstgård fra «Alt om vin», som gjerne ville holde vinsmaking for beboerne. Helt gratis.

Om lag 20 av hjemmets over 60 beboere var til stede.

På spørsmål om hvilken vin som smaker best, er Johannessen usikker.

- Det går litt i surr når det blir så mye forskjellig å smake på. Men jeg synes at alle var bra, sier hun til Dagbladet.

Anne Marie Bøhm (84) synes at det aller beste med vinsmakingen er samholdet.

- Det beste er å samles alle sammen om noe hyggelig. Det er veldig flott.

De brygger sitt eget øl, handler mat i «butikken», og har spa tilgjengelig. Nå får de også smake edle dråper, selv om klokka såvidt har passert elleve.

- Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen, ler Marit Skjeldal (75).

- Noe alle kan få til

Daglig leder på Manglerudhjemmet, Hilde Helland, synes at det er viktig å gi beboerne gode tilbud.

- Vi mener at det er viktig at selv om man kommer på sykehjem, så må man kunne fortsette livet som man hadde før. Det er ikke gitt at du liker bingo, selv om du kommer hit. Vinsmaking kan være vel så bra.

Helland mener at dette er noe alle sykehjem kan få til:

- Det er gratis, men det er en annen måte å jobbe på. Det krever litt mer av oss, men på en morsom måte, når vi ser hvor mye det gir beboerne, forteller hun til Dagbladet.

Beboerne får smake på en musserende, to hvite, to røde og til slutt - en dessertvin. Restene får de beholde, og beboer Arvid Bjerklien (84) er rask opp av stolen for å se om han kan finne noe mer.

- Vinen er sur, kommenterer Bjerklien.

- Vi sier ikke sur om vin. Heller syrlig, påpeker Frank.

Se video av vinsmaking på Manglerud sykehjem øverst i saken.

Privatiseringsdebatt

Videoen Aftenposten publiserte av sykehjemmet i fjor sommer, er sett nesten syv millioner ganger på Facebook. Manglerudhjemmet er drevet av det private Unicare, men skal etter planen overtas av kommunen igjen innen to år.

Oppmerksomheten rundt Manglerudhjemmets innsats for beboernes trivsel skapte en debatt rundt privatisering av sykehjem.

- Manglerudhjemmet har fungert aldeles utmerket, og har vært en flott inspirasjon for våre kommunale sykehjem. Det er skremmende at byrådet av ideologiske grunner vil avvikle et godt privat tilbud som koster det samme som eller mindre enn kommunal drift, sa Fabian Stang (H) til Aftenposten i sommer.

Dagbladet har ikke lyktes å få tak i Oslo byråd for eldre, helse og sosiale tjenester for en kommentar i løpet av helgen.