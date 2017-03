- Jeg tror de føler at de kjemper for noe større og noe viktig. At noe står på spill

(Dagbladet): De to første valgdagsmålingene i Nederland har pekt i samme retning, en retning som for flere partier kan være overraskende, ifølge Ronny Spaans, Nederland-ekspert og journalist i Dag og Tid.

- Vi kan her reflektere oss fram til hvilke folk som engasjerer seg mot Geert Wilders. Det er de samme som vil stemme D66, som tilsvarer vårt Venstre, og GroenLinks, som tilsvarer vårt SV, i dag. Det er folk med høyere utdanning, mens folk som stemmer på det nederlandske arbeiderpartiet, er folk som har jobbet innen service og industrinæring, de vil heller vende seg til Wilders, sier Spaans til Dagbladet.

Stor framgang for klimapartiene

Etter andre valgdagsmåling klokka 21.30, lå Mark Ruttes parti, VVD, an til 31 av 150 seter i parlamentet.

Geert Wilders parti, PVV, lå an til 19 seter. Kristendemokratene (CDA) lå an til 19 seter, og D66 lå an til 19 seter.

D66, eller Democraten 66, er Nederlands svar på Venstre. De har foreløpig gått fram siden valget i 2012, da de endte opp med 12 seter i parlamentet.

- De har hatt en kraftig framgang, og jeg tror det skyldes at de har vært tydelige i de liberale sakene og på at Nederland fortsatt har en plass i EU, sier Tor Hustveit, leder i Unge Venstre, til Dagbladet.

Han befinner seg på D66s valgvake i Nederland, hvor de foreløpige resultatene allerede har ført til seiersstemning.



- Det som har kommet tydelig fram i kveld, er at det kommer til å bli en regjering bestående av to tydelig liberale partier, og ikke minst et parti som er opptatt av klimakrisen. Det er et nederlag for populismen.

Hvis man ser på de to nederlandske partiene med tydeligst grønn profil, D66 og GroenLinks, har de samlet gått fra 16 seter i parlamentet i 2012, til 35 seter basert på andre valgdagsmåling i dag.

- De har doblet oppslutningen sin. Fra vi kom ned hit har det vært god stemning. De jeg har snakket med som har drevet valgkamp for D66, sier at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra velgerne, og at det har vært færre sinte utspill. Jeg tror de føler at de kjemper for noe større og noe viktig. De føler nok at noe står på spill.

- Det er mulig å vinne valg som liberalt parti

Unge Venstre-lederen sier også at det er verdt å merke seg at valgdeltakelsen har gått opp.

- Noen av valglokalene har hatt lange køer, og de har vært nødt til å sette inn ekstra folk som kan telle stemmer. Den største vinneren her i kveld vil nok være det liberale partiet. Her i Nederland, hvor man trodde populistene kom til å vinne. Men flere engasjerer seg, og de engasjerer seg for samarbeid og fellesskap.

- Hva kan Venstre lære av D66s valgkamp og det foreløpige resultatet?

- At det er mulig å vinne valg som et tydelig liberalt parti, og at det er viktig med klare standpunkt og at man står opp for det man mener at er rett. De har drevet en god valgkamp her nede, og de har vært tydelige på at alle stemmer teller. Folk har strukket seg langt. De har delt ut et ekstra program og stått opp en time tidligere enn planlagt. Det er inspirerende å ta med seg inn i en valgkamp i Norge. Samtidig har de stått på spill for velgerne her nede. Det gjelder for D66, men også for de andre partiene.

- En seier for klimaet

Tor Hustveit kommer også med ett stikk til norske medier:

- Det er litt rart at man har fokusert så mye på Wilders, når D66 og GroenLinks har gått så mye fram. Populistpartiene har gått minimalt fram. Det er en seier for klimaet. Det er det vinklingen burde vært, at dette er en seier for klimaet.

Valgresultatet er ventet å ligge klart i løpet av natta. Hustveit sier at alt som foreløpig har kommet inn, har bekreftet det begge de to valgdagsmålingene viser.

- Spørsmålet er hvem som kommer til å bli det nest største partiet. Det er det foreløpig umulig å si noe om.