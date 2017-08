- Jeg tror ikke så mange velgere blir skremt ved tanken på fire nye år med Erna

(Dagbladet):- Høyre går fram på alle målinger. Borgerlig flertall er innen rekkevidde, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun åpnet partiets valgkamp i Oslo i dag.

At Ap går kraftig tilbake, la ingen demper på stemningen i Spikersuppa i hovedstaden.

Gårsdagens Respons-måling for Aftenposten viser 28, 1 prosent for Ap. Etter nesten halve august unnagjort, har partiet en gjennomsnittlig oppslutning på 30,0 prosent denne måneden, ifølge pollofpolls.no. Høyre får 24, 8 prosent på målingen.

- Ikke så avskrekkende

- Høyre får nesten 25 prosent, og Ap er tilbake på nesten 28 prosent. Da denne målingen ble kjent, sendte Ap ut nyhetsbrev med spørsmål om du vil våkne opp med fire nye år med Erna Solberg.



Tja, jeg har tenkt den tanken, og jeg vet ikke om det er så avskrekkende. Jeg vet ikke hvor skremmende det er med Høyre i regjering. Folk ser at våre ideer og løsninger har blitt til gode resultater, sa Solberg, til jubel fra Høyre-folket foran podiet.

- Ledigheten går nå ned, veksten er på vei opp, og det skapes nye jobber. Vi har gjennomført moderniseringer, men vi er ikke i mål. Det er derfor jeg ber om fire nye år, sa Solberg.

God skole og jobber viktigst

Hun sa at en inkluderende og god skole er det viktigste grepet mot ulikhet. En god skole er viktig for den enkelte, for næringspolitikk og som grunnlag for vekst, sa Solberg,

I tillegg til skole, er sikkerhet og beredskap, pasientenes helsevesen og jobbskaping Høyres hovedsaker i denne valgkampen.

- Ap bommer med kritikken

Til Dagbladet sier Solberg at hun tror Ap går tilbake fordi velgerne ikke kjenner seg igjen i Jonas Gahr Støres bilde av regjeringens politikk og situasjonen i landet.

- Det er ikke grunnlag for den kritikken de kommer med. Ap har bommet fordi de har vært mer opptatt av å kritisere enn å utforme egen politikk i denne perioden.

Tror ikke folk mener det er feil å modernisere et land, flere tjeneste for pengene vi bruker i offentlig sektor, folk ser at politireformen går bedre og at vi bygger veier raskere, alt det vi blir kritisert for. Støre har ikke brukt anledningen i opposisjon til å skape en alternativ politik. Det har vært problemet deres i denne perioden, sier Solberg.

Borgerlig strid

At det tilsynelatende råder kaos på borgerlig side, med KrF-leder Knut Arild Hareide i clinch med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og «imamsleiking» og med Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande i strid med finansminister og Frp-leder Siv Jensen om oljeboring i Lofoten, tar Solberg med ro.

- Det er politiske diskusjoner om alle saker nå, det er det også på venstresiden. For eksempel skjeller SV ut Ap fordi de ikke går lenger i skatteutjevning .På borgerlig side er vi fire partier som viser fram ulike prioriteringer og saker.

Jeg opplever et sig på borgerlig side nå, så jeg ser lyst på de neste 30 dagene, sier Solberg.