- Jeg visste ikke, sier byråd Berg  om avslørende møtereferater

(Dagbladet): Møtereferater som Dagbladet har fått innsyn i avdekker at Oslo kommune fikk flere illevarslende opplysninger fra renovasjonsselskapet Veireno før selskapet den tok over søppelinnhentingen i hovedstaden den 3. oktober i fjor.

Alt syv måneder før oppstarten varslet Veireno kommunen om at oppdraget ikke kunne løses uten dispensasjon fra arbeidsmiljøloven

Flere ganger og så sent som i august lovet Veireno at det skulle ordnes med en dispensasjon

Da søppelselskapet startet den 3. oktober var dispensasjonen likevel ikke på plass.

Veireno søkte Arbeidstilsynet om dispensasjon i november, og fikk først samtykke til utvidet overtid fra og med 12. desember.

- Ble ikke orientert

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), ser alvorlig på det som kommer frem.

- Du har flere ganger den siste måneden beklaget at du ikke har vært kjent med ulovlige forhold i Veireno. Visste du, eller visste du ikke, at Veireno før oppdraget begynte selv varslet kommunen om at de ansatte ville jobbe så mye at det var i strid med norsk lov?

- Jeg ble ikke orientert om at Veireno før oppstart anså det som nødvendig å søke om dispensasjon til bruk av utvidet overtid. Vurderingen fra Renovasjonsetaten om at det ikke var nødvendig å orientere byrådsavdelingen om dette er noe som etter mitt syn noe som definitivt bør være en del av den eksterne evalueringen avfallshåndteringen som er igangsatt, sier Berg til Dagbladet.

Renovasjonsetaten har så langt ikke besvart Dagbladets spørsmål om de avslørende møtereferatene.

- Uakseptabelt

- Hvorfor fulgte dere ikke opp varselet fra Veireno selv, sju måneder før oppstart, om at de måtte jobbe så mye at det ville være i strid med arbeidsmiljøloven?

- Som nevnt ble ikke jeg orientert om dette. Renovasjonsetaten har ansvar for å følge opp kontrakten med Veireno og de har hatt tett kontakt hele veien. Gitt enighet med fagforening eller Arbeidstilsynet er det ikke uvanlig at et selskap planlegger for utvidet bruk av overtid i perioder, som for eksempel i en innkjøringsfase, sier Berg. Hun legger til:

- Arbeidstilsynet innvilget en slik dispensasjon fra desember. For dette byrådet er det uakseptabelt at aktører hever seg over loven og bryter arbeidsmiljøloven gjentatte ganger, med eller uten dispensasjon.