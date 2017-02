Jegerne skyldte på ulovlige innvandrere da de ble funnet blodige med skuddskader. Politiet forteller en helt annen historie

(Dagbladet): 6. januar i år fant politiet i Presidio County i den amerikanske delstaten texas to blodige menn hardt skadd på en ranch.

De to mennene som var på jakttur, en jaktleder (26) og hans kunde (59), har hele veien hardnakket hevdet at de ble skutt av udokumenterte innvandrere fra Mexico som forsøkte å stjele bobilen de brukte, ifølge CBS News.

Det er en forklaring etterforskerne ved sherrif-kontoret i Presidio ikke fester spesielt stor lit til. Politiet mener nemlig de to mannfolka skjøt hverandre ved et uhell, og at de seinere fant opp historien om innvandrere.

- De ble forvirret av bråket

Rundt 30 politimenn søkte i området der jegerne oppholdt seg, uten å finne noen spor som kunne tyde på at noen hadde tatt seg over grensa ulovlig, eller at andre hadde vært i nærheten av ranchen den kvelden.

Politiet føler seg sikre på at historien er oppspinn. Begge mennene ble forrige uke derfor siktet for å ha avfyrt et dødelig våpen mot et annet menneske, opplyser sheriff Danny Dominguez til nyhets-kanalen KOSA-TV.

- Det virker som om de ble forvirret av alt bråket, og skjøt hverandre, sier Dominguez.

Begge mennene risikerer nå å måtte sone fem år i fengsel, ifølge Independent.

- Derfor vi trenger en mur

Den opprinnelige nyheten om at de to jegerne ble funnet skutt, ble omtalt av medier over hele USA. Republikaneren Sid Miller, som leder delstatsdepartementet for landbruk i Texas, var blant dem som viste til situasjonen for å støtte opp om Donald Trumps mye omdiskuterte grensemur mot Mexico.

- Dette er grunnen til at vi trenger en mur som kan sikre grensene våre, skrev Sid Miller, Texas Agriculture Commissioner, i en Facebook-melding som ble delt over 6500 ganger før den ble slettet.

- Det er voldelige kriminielle og karteller som kommer inn, og vi må stoppe det før vi har mange flere ofre som N.N (jaktlederen), skrev han videre.

Jaktlederen skal også ha samlet inn over 26 000 dollar, som tilsvarer rundt 217 000 kroner, på en GoFundMe-side, som skulle bidra til å dekke sykehusregningene etter skytingen.