Jenni fant sin stjålne sykkel på Facebook. Nå forteller hun om sin utspekulerte hevn

(Dagbladet): 30 år gamle Jenni Morton-Humphreys fra Bristol fikk sykkelen sin stjålet, men i stedet for å levere inn en politianmeldelse startet hun sin egen etterforskning.

Ifølge Bristol Post lastet hun opp et bilde i ei lokal sykkelgruppe på Facebook i håp om at noen hadde sett den, og ganske riktig - kort tid etter var det en mann som kunne rapportere at den var lagt ut på en annen salgsside.

Hun forteller til Dagbladet at de to sammen la en snedig plan for hvordan de kunne få tilbake hennes stjålne eiendom.

Tok kontakt

Mannen kontaktet personen som sto bak annonsen med den stjålne sykkelen. Han forklarte så at hans «søster» (Jenni selv) var interessert i å komme og se nærmere på den.

- Jeg visste at dette var den eneste måten jeg kunne få den tilbake på, sier hun til Dagbladet.

Selgeren tok kontakt kort tid etterpå, og de avtalte et møte med Jenni og selgerens venn.

Morton-Humphreys tok så kontakt med politiet. De gjorde det klart at de gjerne ville følge opp informasjonen med ytterligere etterforskning, men at de ikke ville være med på det avtalte møtet.

De rådet også 30-åringen til å avstå fra planen, men det hørte hun ikke på.

#pensive #bike #roadbike #cycling #cube A post shared by Jenni K. Morton-Humphreys (@jenniandteddi) on Sep 11, 2016 at 11:18am PDT

«Prøvetur»

Sammen med en annen venn møtte hun en bekjent av det som etter alle solemerker var sykkeltyven.

- Jeg lot som om jeg var interessert, og stilte tullete spørsmål om sykkelen. Jeg sa at setet satt for høyt, og spurte om jeg måtte hoppe opp for å få prøvekjørt den, forteller hun.

Hun hadde også sørget for at hun hadde en sigarettpakke og et sett nøkler i lomma. Disse ga hun til mannen som holdt sykkelen, og lurte på om han kunne holde eiendelene hennes mens hun tok den ut på en liten prøvetur.

- Jeg kjørte litt på sykkelen, og da jeg var et par meter unna ja jeg bare gass. Jeg tråkket så raskt jeg kunne.

Tilbake sto mannen, og kunne ikke gjøre annet enn å se henne forsvinne med sykkelen. Da han så nærmere etter på eiendelene hun hadde gitt ham, så han raskt at sigarettpakka bare inneholdt en defekt lighter. Nøklene var ironisk nok til sykkellåsen som hadde blitt klippet opp.

Selv om politiet rådet henne fra å gjennomføre det aldri så lille stuntet, følte hun aldri selv at hun var i fare.

- Jeg var sikker på at det ville gå bra. Vi møttes midt på lyse dagen på et offentlig sted, og jeg hadde en venn i nærheten som fulgte med på det som skjedde, forteller hun.

Rasende

Kort tid etter hevntyveriet henvendte mannen som hadde lagt ut annonsen seg til «Chris». Han var rasende, og krevde betaling for at sykkelen hadde blitt stjålet.

«Chris» svarte at Morton-Humphreys nok hadde syklet hjem med tohjulingen, og at han ikke var overrasket over dette da det var hennes sykkel i utgangspunktet.

Enden på visa ble altså lykkelig for den 30 år gamle sykkeleieren, og hun fikk ytterligere en positiv overraskelse da hun tok kjøretøyet i nærmere øyensyn. Det viste seg at tyvene hadde fikset den opp før det planlagte salget.

- De hadde til og med ordna frontlykten, forteller hun.

Internasjonalt

Historien om «returtyveriet» er nå i ferd med å gå sin seiersgang verden rundt.

I skrivende stund har det fått omtale i alt fra The Telegraph og The Sun, til Danmark, Israel, Russland, Brasil, og India.

Selv forteller hun at hun aldri hadde sett for seg at det skulle få så massiv oppmerksomhet.

- Det er fullstendig galskap. Jeg har fått forespørsler fra land jeg ikke engang har hørt om, sier hun og flirer.