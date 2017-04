Jens har planen klar for møtet og hvordan han skal takle Trumps beryktede håndtrykk

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er kommet til USAs hovedstad dagen før møtet med USAs president Donald Trump. Han smiler og legger ikke skjul på at han er godt foreberedt før møtet.

- Har du tatt imot noen råd fra andre statsledere i Nato, som har møtt Trump allerede?

- Nei, jeg har ikke tatt imot noen spesielle råd. Det å forberede seg til dette møtet, er som å forberede seg til andre møter med tidligere amerikanske presidenter. Det handler om å gå gjennom dagsordenen vi skal drøfte, sier Stoltenberg til Dagbladet.

Han avviser at det er annerledes å forholde seg til en president som har vist seg som svært uforutsigbar. I lang tid har Trump vært svært negativ til at USA skulle blande seg inn i borgerkrigen i Syria, men i forrige uke snudde han plutselig og beordret et bombeangrep.

- Urolig tid

I valgkampen kalte Trump forsvarsalliansen for «foreldet», men siden han ble valgt har administrasjonen gang på gang forsikret om at de ønsker å leve opp til sine Nato-forpliktelser.

Samtidig krever USA at de 27 andre medlemslandene også bidrar mer. I dag står USA for drøyt 70 prosent av forsvarsutgiftene, og bare USA, Storbritannia, Hellas, Estland og Polen bruker minst 2 prosent av sine statsbudsjetter på forsvar, slik alle landene har lovet å gjøre.

- Vi lever i ei urolig tid med mye uforutsigbarhet og usikkerhet. Da er det enda viktigere at vi har sterke internasjonale institusjoner som Nato. Nato er bunnplanken i vår sikkerhet. Derfor er det viktig å jobbe tett med Natos største allierte, USA, sier Stoltenberg.

Foruten møtet med Trump selv, skal også Natos generalsekretær ha arbeidsmøter med USAs forsvarsminister, James Mattis, og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster i Det hvite hus. De to traff han også da han gjestet Washington D.C. for to uker siden. Alt sammen er forberedelser til det store toppmøtet i Nato 25. mai, som blir Trumps første besøk til Europa.

De viktigste sakene

Tre saker er viktigst for Stoltenberg i møtet med USAs president.

- Det handler om hvordan vi bekjemper terror, hvordan vi får til en mer rettferdig byrdefordeling i Nato. Og det handler ikke minst om forholdet til Russland, og hvordan vi kombinerer vi en sterk og forutsigbar forsvarsallianse samtidig som vi unngår en ny kald krig og våpenkappløp. Det er vanskelige avveininger som det er viktig å diskutere grundig med den største allierte, USA, sier generalsekretæren.

- Har du med deg klare planer som du ønsker at Trump skal vurdere?

- Jeg har med meg en lang liste av saker som jeg er opptatt av å skape samstemthet og felles forståelse om i Nato, sier Stoltenberg.

Mer mot terror

Blant annet vil han forsøke å overbevise Trump om at Nato kan gjøre mer for å bekjempe terror. Ved å vise til eksemplene fra alliansens innsats på Balkan og i Afghanistan håper han å få fram hvordan Nato bør gjøre mer for å trene opp lokale soldater.

- Nato har spilt en viktig rolle spesielt siden Afghanistan som har vært vår største militære operasjon noensinne. Vi bidrar også i kampen mot IS, men jeg mener Nato kan gjøre mer for å trene lokale soldater og bygge lokal kapasitet.

Det andre viktige temaet er byrdefordelingen innad i Nato. USAs utenriksminister, Rex Tillerson, ga i mars at alle Natos medlemsland en frist ut året til å nå målet om å bruke minst to prosent av statsbudsjettet på forsvar eller legge fram en plan for hvordan målet skal nås.

- 28 medlemsland bestemte at de skulle bidra mer. Da er det selvfølgelig viktig at man gjør det man sa. Det er ikke noe man gjør fordi USA ber om det, men fordi alle har vært med og bestemme det.

Det tredje viktige temaet er forholdet til Russland. Mens Stoltenberg besøker Trump, er Tillerson på besøk i Russland.

- Jeg tror veldig på ideen om dialog og forsvar. Vi må ha en sterk forsvarsallianse og samtidig politisk dialog med Russland, sier Stoltenberg.

Håndtrykk-strategi

Tidligere har håndtrykkene skapt overskrifter når Trump har tatt imot statsledere i Det hvite hus. Han gikk hånd i hånd med Storbritannias statsminister, Theresa May. Håndtrykket med Japans statsminister i Det ovale kontor varte i pinlige 19 sekunder. Da Canadas statsminister, Justin Trudeau, kom på besøk, klarte den atletiske canadieren å stå imot Trumps forsøk på trekke hånda hans mot seg. Da Tysklands forbundskansler besøkte Det hvite hus, unngikk Trump å håndhilse da de to satt sammen i Det ovale kontor.

Stoltenberg smiler og nikker bekreftende på at han kjenner til problemstillingen når Dagbladet tar det opp.

- Trump har hatt litt ulik tilnærming når han har håndhilst på ulike statsledere. Hva er din strategi når du skal håndhilse på Trump?

- Hehe. Det er å være meg selv. Det pleier å gå veldig bra, sier Stoltenberg til Dagbladet