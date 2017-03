Jens må innta rollen som fredsmekler mellom Nato-allierte

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): Seinest for ett år siden sa den daværende amerikanske presidentkandidaten, Donald Trump, at Nato var «foreldet». Denne uka besøker Jens Stoltenberg den amerikanske hovedstaden.

Siden den gangen mener generalsekretæren i Nato at han har fått en rekke bekreftelser på at USA står ved sine forpliktelser.

- Hvordan kan du være så sikker på at han mener det han sier nå, og ikke det han sa den gangen?

- Dels fordi han har gitt tydelig uttrykk for det i samtaler med meg. Dels fordi utenriksministeren, forsvarsministeren og visepresidenten har uttrykket dette. Og dels fordi dette ikke bare handler om ord, men også gjerning. Amerikanerne plasserer nå flere soldater i Europa på mange, mange år, sier Stoltenberg til Dagbladet.

Møter Trump

Tirsdag hadde han et to timer langt møte med USAs nye forsvarminister, James Mattis. Onsdag skal han møte USAs utenriksminister, Rex Tillerson.

12. april skal han få møte president Trump i Det hvite hus.

Mandag ble det samtidig klart at Tillerson ikke vil delta på sitt første ministermøtet. Det er svært uvanlig, og har bare skjedd to ganger de siste 21 åra, ifølge Wall Street Journal.

- Jeg skal møte Rex Tillerson i morgen. Da er jeg sikker på at vi skal sette oss ned og diskutere problemet som har oppstått med at datoen vi opprinnelig hadde fastsatt, ikke passet. Det har skjedd tidligere, sier Stolteberg til Dagbladet.

- Det er ikke et signal om at han nedprioriterer Nato?

- Nei, tvertimot. De har gitt tydelig uttrykk for at det ikke er det. De vil gjerne drøfte andre datoer. Amerikanerne har på så mange måter nå gitt uttrykk for sin støtte til Nato. Mattis, som jeg hadde et to timer langt møte med i dag, er en bunnsolid støttespiller for Nato. Han har vært en av våre strategiske generaler. Han ser verdien av Nato. Det har også visepresident Mike Pence gjort. Jeg er også helt sikker på at når jeg treffer president Donald Trump i Det hvite hus i april, så vil Trump gi uttrykk for det samme. Det er en lang rekke møter der USA har uttrykket støtte til Nato.

Oppklarer misforståelser

Men stemningen innad i alliansen har utvilsomt vært bedre. I forrige uke anklaget Trump-administrasjonen Storbritannias etterretningstjeneste for å ha hjulpet USAs forrige president, Barack Obama med å overvåke ham i Trump Tower. Etter møtet med Angela Merkel i Det hvite hus fredag, tvitret Trump at USA betaler altfor mye for å forsvare Tyskland.

- Hvordan er tonen og stemningen innad i Nato-alliansen nå?

- Det som er det avgjørende for Nato, er at USA står ved sine forpliktelser i Nato. Og det gjør USA. Så pågår det en innenrikspolitisk debatt i USA, men jeg kommer ikke til å bli en del av den debatten. Det er det viktig at amerikanerne håndterer.

- Men dette er jo en debatt som sprer seg og får ringvirkninger til andre Nato-land? Preger det ikke Nato-samarbeidet?

- Min viktigste oppgave er å bidra til enhet og samhold i alliansen. Det vil jeg ikke bidra med hvis jeg nå begynner å bli en del av den offentlige debatten. Jeg skal bidra ved å snakke med de allierte og oppklare uklarheter og misforståelser. Og først og fremst bidra gjennom å bygge samhold.

- Har du bidratt internt i disse siste rundene?

- Jeg snakker med mange allierte hele tida, men jeg kan ikke gå innpå alt jeg sier i alle sammenhenger, sier Stoltenberg til Dagbladet.