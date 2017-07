Jens' spesielle minne

(Dagbladet): Bildet ble tatt i forbindelse med en debatt på Litteraturhuset i Oslo i 2010.

I dag har bildet med jentene Bano Rashid, Mona Abdinur, og Lara Rashid spesiell betydning for tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg.

- Det er et spesielt bilde for meg fordi jeg står og holder rundt to jenter som utstråler varme og glede og kjærlighet, og så vet jeg at kort tid etter ble Bano og Mona drept på Utøya. Vi er fire på det bildet. To lever. To lever ikke, sier NATOs generalsekretær til Dagbladet.

Lørdag er det seks år siden terrorangrepet, som fortsatt preger familier over hele Norge.

Jens Stoltenberg var statsminister og Ap-leder da massedrapsmannen Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker, først ved å angripe Regjeringskvartalet og siden Utøya.

- Det er et veldig sterkt bilde fordi det er et uttrykk for de brutale drapene, men også det at noen lever videre etterpå, sa Stoltenberg fra scenen på 22. juli-senteret i Oslo i går.

Mistet Bano

Der møtte han Lara Rashid, som står helt til høyre på bildet, til en samtale om den skjebnesvangre dagen som preger dem begge i dag.

Lillesøster Lara overlevde ved å skjule seg i ei grotte da skuddløsningen på Utøya startet.

Storesøster Bano ble bare atten år. Venninnen Mona Abdinur mistet også livet.

Lara er glad for at bildet, som har symbolsk betydning for henne, ble tatt.

- Det var dette bildet jeg la ut på Facebook etter angrepet, da både Bano og Mona fortsatt var savnet, for å vise fram at "Vi står fortsatt sammen", sier 22-åringen til Dagbladet.

Tøff tid

Hun er åpen om at det har vært tøft for henne og familien etter at eldstesøsteren Bano ble drept.

Samtidig har hun lært å møte den grufulle opplevelsen med håp.

- Etter å ha opplevd noe så traumatisk spurte jeg meg selv om jeg noen gang kunne bli lykkelig igjen, og om jeg noen gang igjen kunne elske noen. Det kan jeg, og jeg håper folk ikke slutter å tro på det, fortalte hun fra scenen i går.

Da delte både hun og Stoltenberg sine vitnebeskrivelser fra 22. juli i 2011.

- Det som skjedde 22. juli kommer til å være en del av meg i resten av mitt liv, og rammet meg både som statsminister, Ap-leder og også som privatperson, men de som ble rammet hardest er de som mistet sine nærmeste, sa den tidligere Ap-lederen fra scenen.