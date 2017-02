Jensen etter Cappelens forklaring: «Enkelte ganger var det umulig å ikke reagere med frustrasjon og sinne»

(Dagbladet): I forrige uke ble Gjermund Cappelen spurt ut av aktor Lars Erik Alfheim om hans hasjnettverk, økonomi og forholdet til Eirik Jensen.

Han påstår at Eirik Jensen medvirket til hans mange innførsler ved å varsle ham om forhold som kunne være til nytte for hans virksomhet. Jensen nekter straffskyld og sier at kommunikasjonen mellom dem handlet om et kilde-/informantforhold.

- Åpenbar agenda

I forrige uke ga Eirik Jensen et eksklusivt intervju til Dagbladet hvor han snakket om hvordan han hadde opplevd rettssaken så langt.

I helga gikk han også ut på ei støttegruppe på Facebook. Gruppa har i skrivende stund nesten 11 000 medlemmer og aktiviteten på gruppa er høy.

«Da er det helg igjen.. Det har vært noen hektiske dager siden saken startet. Enkelte sekvenser har vært slitsomme da motpartens agenda har vært så åpenbar.» skriver Jensen, som under Cappelens forklaring ved flere anledninger smilte og lo for seg selv. Han ga klart uttrykk for at Cappelens forklaring var helt fjern for ham.

I intervjuet med Dagbladet sa Jensen følgende: - Tiltalen bærer preg av gammelt nag og politisjalusi. Kriminelle som har forsøkt å fabrikkere bevis, og Gjermund Cappelen målbærer dette. Samtidig er det et faktum at forholdet mellom meg og etterforskere i Asker og Bærum ikke har vært det beste.

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier det ikke er grunnlag for å komme med slike påstander.

- Frustrasjon og sinne

Cappelen forklarte seg fredag om en mislykket hasjinnførsel. Den 6. juni 2012 forsøkte Gjermund Cappelen å importere 177 kilo hasj til Norge, ifølge tiltalen mot ham. Traileren, med et skjult rom fylt med hasj, ble stoppet av Tollvesenet. Cappelen forklarte at han ble skuffet da Jensen ikke gjorde jobben sin når det gjaldt denne transporten.

- Jeg ble sur på ham fordi det ble tatt beslag. Da det skjedde fikk jeg heller ikke noe tilbakemelding og skjønte ikke hvorfor. Jeg ville vite hva som skjedde. Eirik sier til meg at det må være lukket etterforskning eller noe, sa Cappelen, som også forklarte at Jensen ikke kunne ha kontroll med hva som skjedde på grensene.

«Det er tøfft å sitte rolig mens en blir mentalt utfordret på ting som egentlig er meget personlige. Enkelte ganger var det umulig å ikke reagere med frustrasjon og sinne. Men i denne saken er tydligvis alt mulig og tillatt. Vi blir begge slitne etter en dag i retten, det mentale utfordres med stadig pågang fra media,skriverier live, og også når det dukker opp folk i salen som jeg kjenner igjen fra mine aktiviteter i politiet. Enkelte har agendaer som ikke direkte oser av edle motiv», skriver Jensen, som har signert innlegget med eget navn, samt samboerens.

- Hold balansen

Jensen skriver at støtten fra gruppa hjelper dem.

- Forøvrig tror jeg også det er viktig at dere holder balansen i det dere legger ut, om Cappelen og aktor. Det Cappelen står for, har han valgt selv. Konsekvensen av det han har gjort, rammer ham, kanskje hardere enn han selv forsto da han gjorde sitt valg. Nå ligger ansvaret for følgene av hans valg hos de som har valgt å benytte hans historie, skriver Jensen, som ved flere anledninger har sagt i retten at han «ikke har noe dårlig forhold til Cappelen».

På støttegruppa skriver Jensen at ansvaret for Cappelens valg om å gå til politiet med sin forklaring om forholdet, «nå ligger hos de som har valgt å benytte hans historie», og peker antakelig mot påtalemyndigheten.

Jensen avslutter innlegget med å skrive at «Vi har en god følelse... dyktige advokater, og ikke minst go samvittighet..!!»

Hasj fra Spania

Mandag fortsatte utspørringen av Gjermund Cappelen.

I desember 2012 skal Cappelen ha innført 350 kilo hasj fra Spania, ifølge tiltalen. Samtidig går det meldinger mellom Jensen og Cappelen. Én av Jensens meldinger gikk 4. desember til Cappelen:

«Ok, laget jobber. Én til to dager med hastejobb. H Leggern var i det store lokalet. Han så ikke trygg ut.»

Ifølge Cappelen handler meldingen om «Leggern» (52), som var en betrodd i hasjligaen ikke framsto trygg. Samme dag hadde 52-åringen vitnet i lagmannsretten i forbindelse med en skyteepisode på Skøyen.

- Det var en beskjed til meg at jeg måtte passe meg, sier Cappelen.

Rørleggeren var den første i ligaen Cappelen nevnte i avhør med Asker og Bærum-politiet. Og han var mannen som hadde ansvar for hasjlageret som politiets spanere raidet natt til 18. desember 2013.