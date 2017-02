Jensen og Cappelen er enig i svært få ting. Men på ett tidspunkt mener begge samarbeidet var i ferd med å rakne

(Dagbladet): Dag 16 i Oslo tingrett har gått med på å spørre hasjbaronen Gjermund Cappelen ut om åra 2011 og 2012. Cappelen sier han i perioder i disse åra slet med leveranser av lavkvalitetshasj og at det tok lang tid å få inn penger og nye leveranser.

Ifølge ham var det vanskelige tider, og Eirik Jensen maste på penger. Ifølge Eirik Jensen maste han på informasjon fra Cappelen i form av at Cappelen var hans kilde.

Dette er hva den tidligere politilederen og narkosmugleren er grunnleggende uenig om i sine forklaringer.

- Kan ikke fortsette som før

Når Cappelen sier de prater om hasj og smuglervirksomhet, hevder Jensen de snakker om informasjon han skal få for å løse forbrytelser. Men én av få meldinger eller e-poster de tolker likt, blir sendt i mars 2012 fra Eirik Jensens e-post til Gjermund Cappelen.

«Hei. Har hatt mye å gjøre i helga. Hørte hva du sa om makkeren din, som skulle prioritere seg selv. Jeg synes ting er blitt veldig uoversiktlig i det siste med lange venteperioder og uklare kontrakter. Vi får gjøre ferdig det siste, så tror jeg jeg gir meg. Gutta ønsker et møte til med deg. Jeg kan ikke fortsette som før, da firmaet krever mer ressurser.» skrev Jensen.

- Denne meldingen betyr nok at det er litt stress og at jeg har mye å gjøre på jobb, forklarte Jensen om e-posten i retten.

At gutta ønsker et møte til, tolker Jensen som at de andre politifolkene Cappelen hadde et møte med i forbindelse med trendanalyse vil snakke med ham igjen. «Firmaet» skal være seksjonen i politiet.

På spørsmål om hva «vi får gjøre ferdig det siste» betyr, svarer Jensen:

- Det kan bety at det er den siste informasjonen. Det kan være en måte å si det på, og at det relaterer seg til prosjekt uten framdrift og at jeg er dritt lei.

- Mye stress

Det er altså Jensens forklaring av meldingen fra mars 2012. I dag ga Gjermund Cappelen sin forklaring. Selv om de for eksempel kan være uenig i om «motor» betyr bokstavelig motor, eller om det betyr hasjparti, er de to her enig.

- Dette betyr at det har vært mye stress for ham og at ting har vært uoversiktelig. Jeg har fortalt om en jeg jobber sammen med som prioterte seg selv, om som ikke hadde gjort god nok jobb.

Ifølge Cappelen sa Jensen her at det gikk utover deres samarbeid fordi folk i Cappelens organisasjon ikke gjorde som de skulle.

- Det har vært lange venteperioder og masse mas, partier som er dårlig og som må leveres tilbake. Han var på etterskudd økonomisk og derfor det tok sin tid.

- Det er ting rundt arbeidsforholdet hans som gjør det problematisk å fortsette i geskjeften. Han må gjøre ferdig det siste vi driver med og så avslutte.

Cappelen forklarer altså i retten at Jensen vurderte å slutte å gi han informasjon som muliggjorde hasjsmuglingen. Jensen sier han vurderte å kutte samarbeidet med Cappelen som var svært verdifullt i politiarbeidet

- Måtte i tenkeboksen

E-posten fra Jensen ble sendt 21.50 søndag kveld. Cappelen svarte 03.16 natt til mandag.

«Hei. Tidlig våken. Dette var ikke noe hyggelig å våkne til. Jeg forstår deg og har det på samme måte selv. Skal møte han ute på bygda klokka 9 da får jeg en oppdatering også får jeg gå i tenkeboksen. Vi får ta en prat utpå dagen i dag hvis du har tid.»

- Jeg tror han synes det ikke var noe hyggelig fordi han synes det var spennnende å jobbe, og jeg synes det var spennende med ham. Det kom mye saker, sa Jensen forrige uke, og la til at han vurderte å avslutte kildesamarbeidet i 2012.

Cappelen fikk i dag spørsmål om han husker den samme meldingen.

- Jeg husker ikke at jeg satt og skrev den, men jeg husker veldig godt denne korrespondansen. Jeg hadde det på samme måte selv. Det hadde vært lange ventetider og mye stress og mas. Kanskje man skulle prøve å trappe ned?

- Du snakker om å gå i tenkeboksen?

- Ja, jeg måtte tenke litt på dette her.

- Hadde du andre planer?

- Jeg prøvde meg med snusgreiene, men hadde bokettersyn. Det ville være vanskelig å fortsette hvis ikke Eirik var med.