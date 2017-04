Jenta (16) har forklart at hun ble overfalt bakfra og tatt kvelertak på

(Dagbladet): Politiet står fortsatt uten noen konkret mistenkt etter at ei 16 år gammel jente, via sine foresatte på onsdag anmeldte en overfallsvoldtekt i Porsgrunn.

Det forteller politiinspektør Torunn Sæthre, som leder SO-teamet i Telemark-politiet til Dagbladet.

- Vi fortsetter teknisk og taktisk etterforskning, gjennomfører fortløpende vitneavhør og kartlegger området. Vi setter av store ressurser til arbeidet, sier Sæthre.

Kvelertak

Jenta har fortalt politiet at gjerningsmannen overfalt henne bakfra på stien.

- Hun beskriver at hun ble tatt kvelertak på, og deretter utsatt for et overgrep, enten som en gjennomført voldtekt eller et forsøk på voldtekt. Hun ble veldig redd, så hendelsesforløpet er noe uklart, sier Sæthre, som forteller at jenta har sagt at mannen stakk av etterpå.

Politiet har ingen opplysninger om at mannen skal ha sagt noe da overgrepet fant sted, ifølge Sæthre.

Bistandsadvokat for jenta, Henriette Folkestad, sier til Dagbladet at klienten er preget av hendelsen.

- Hun ivaretas nå av familie, og har også fått tilbud om hjelp fra offentlig hold, sier Folkestad.

Signalement

16-åringen har vært på voldtektsmottaket i Telemark, og politiet analyserer nå biologiske prøver.

Hun har også gitt en beskrivelse av gjerningspersonen:

- Han er i begynnelsen av 20-åra, og hadde et typisk norsk utseende, sier Sæthre.

Han var lys i huden og hadde hår, ikke skjegg. Vedkommende var ikledd dongeribukse og mørk jakke.

Politiet ønsker tips i saken, og ber alle som har opplysninger de tror kan ha betydning for den, eller som befant seg i området på det aktuelle tidspunktet om å melde fra på telefon 35906400.

- Vi etterforsker dette som en alvorlig hendelse, og setter inn mye ressurser i å oppklare saken.