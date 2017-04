Jenta (4) leker i frisørsalongen. Så hagler skuddene rundt henne

(Dagbladet): Videoen av den fire år gamle jenta som tilsynelatende unnslipper kulene med noen centimeter, ble nettopp frigitt av Arizona-politiet.

Skadd av glasskår

Det var et overvåkningskamera fra innsiden av frisørsalongen Paisanos som fanget den skremmende hendelsen, som skjedde mandag morgen.

Jenta leker og danser rundt på golvet, før hun setter seg ned på en stol ved det store vinduet. Sekunder seinere ser man at flere skudd blir løsnet, og så vidt unngår å treffe jenta. Vinduet knuser, og jenta løper vekk.

Jenta har fått behandling på sykehus etter at hun ble mindre skadet av glasskår, men ble ikke skutt i hendelsen, ifølge TV-kanalen KNXV.

To siktede

Ifølge politiet har de arrestert to personer som er mistenkt for hendelsen. Politiet tror at skytingen stammer fra en krangel mellom en person og ei nærliggende tatoveringssjappe.

Arizona Central skriver at den ene av de siktede ble sint da han ble bedt om å forlate tatoveringssjappa, som ligger like ved frisørsalongen. Dette skal politiet i Chandler, Arizona, ha uttalt.