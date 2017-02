Fransk politi har pågrepet fire personer, deriblant ei 16-årig jente, som er mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep i Paris, melder Sky News.

De fire ble pågrepet i Montpellier sør i Frankrike, ifølge den britiske TV-kanalen , som siterer franske medier. De er mistenkt for å ha planlagt et bombeangrep mot et turistområde i Paris.

Politiet skal ha beslaglagt datautstyr og eksplosive stoffer i de mistenktes hjem.

(NTB)