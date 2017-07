Jente (5) fikk 1500 kroner i bot for å selge hjemmelaget limonade

(Dagbladet): Den fem år gamle jenta sto og solgte hjemmelaget limonade til forbipasserende på gata i bydelen Tower Hamlets i London.

Men da en tjenestemann fra bydelen kom forbi, ville han ikke kjøpe limonade - men idømte i stedet jenta en bot på 150 britiske pund for å stå og selge saft uten tillatelse.

Jenta var fullstendig oppløst i tårer da hun fikk bota, forteller faren Andre Spicer til The Guardian.

Han forteller at han er sjokkert over hendelsen, som han selv kaller «Lemongate», og mener at forskjellen mellom hans datter og en gateselger uten handelslisens burde være åpenbar for alle og enhver.

- Fikk folk til å smile

Det var forrige søndag at en tjenestemann anklaget jenta for å selge limonade uten å ha søkt tillatelse for å drive kjøp og salg.

Jentas familie fikk valget mellom å betale 90 pund med en gang, eller ta den sure regningen på totalt 150 pund dersom de ventet. Det tilsvarer litt over 1500 norske kroner.

Ideen om å selge limonade hadde hun fått etter at å ha deltatt på basar på skolen. Boden satt hun opp i bydelen Tower Hamlets i Øst-London.

- Hun ville selge enten leker eller mat eller klær, men bestemte seg til slutt for å selge limonade. Det var en måte vi kunne underholde henne på en varm sommerdag. Vi satt opp boden og folk begynte å kjøpe limonade. De var på vei til en konsert, og hun fikk dem til å smile, sier faren til The Guardian.

150 pund i bot

Men gleden tok raskt slutt. Da de hadde stått der omtrent en halv time, dukket tjenestemannen opp, og begynte å spørre seg om dette utsalget kunne være lovlig, opplyser Spicer til avisa.

Det konkluderte han altså med at det ikke var. Sammen med bota på 150 pund, fikk de trusler om enda høyere avgifter dersom de ventet lenger enn 14 dager med å betale, skriver The Guardian.

Boten trukket

Faren klaget til bydelsrådet på Twitter og skrev en kommentar i The Guardian, der han fortalte om hendelsen og uttrykte sin frustrasjon over hvor restriktive han mener folk er blitt mot barna sine.

- Hvis andre er blitt bøtelagt på samme måte er dette bekymringsfullt. Vi ødelegger barnas sjanse til å lære, sier han.

I etterkant er boten trukket tilbake av bydelsrådet i Tower Hamlets, og en talsmann beklaget hendelsen.

- Vi forventer at våre tjenestemenn viser sunn fornuft, og bruker hodet når de utøver makten sin. Det skjedde åpenbart ikke her, sier bydelsrådet.