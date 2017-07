(Dagbladet): 46 år gamle Jimmy Causey rømte fra høysikkerhetsfengselet Lieber Correctional Institution i Sør-Carolina i USA tirsdag denne uka, skriver nyhetsbyrået AP.

Brukte drone

Rømmingen, verdig en hvilken som helst film fra Hollywood, er spektakulær. Planleggingen er i det minste det.

Causey skal ha brukt innsmuglede mobiltelefoner og en drone for å smugle en knipetang inn i fengselet.

- Vi er 100 prosent sikre på at en eller flere mobiltelefoner ble brukt mens han var fengslet, og vi tror en drone ble brukt for å fly inn verktøyet han trengte for å rømme, sier Bryan Stirling, sjef for fengselsvesenet i Sør-Carolina, ifølge New York Times.

På kvelden på selveste nasjonaldagen, tirsdag 4. juli, klippet Causey seg gjennom fire gjerder og tok seg ut i frihet.

La dukke i senga

Fordi Causey før han rømte hadde lagt en dukke i senga si for å lure fengselsvaktene, oppdaget de ikke at han hadde rømt før etter 18 timer.

To dager seinere fikk politiet et tips som ledet til at Causey igjen kunne bli pågrepet på et motellrom i Austin.

På motellrommet fant politiet også 47 000 dollar (rundt 400 000 kroner) i kontanter, et håndvåpen og en hagle.

Nå forsøker politiet å finne ut hvorfor det gikk nesten et døgn fra Causey rømte til det ble oppdaget, og lover at de vil «straffeforfølge alle som hjalp ham».

En fengselsvakt har allerede blitt sparket i forbindelse med rømningssaken, men så langt er det ikke kommet noen detaljer om hva som ligger bak.

Får ikke blokkere telefonsignaler

Kevin Tamez, med 30 års erfaring i politiet og som når jobber med å gi sikkerhetsråd til fengsler, sier han aldri har hørt at fanger har fått dronehjelp før, og at det å levere så tunge verktøy som knipetenger krever en sofistikert plan.

- De må lande for å få verktøyet av dronen. Du kan ikke slippe det som en bombe, sier Tamez, som sier det eneste som kan stoppe droneleveranser er flere vakter.

Fengselssjef Stirling og politiet kritiserer de føderale myndighetene for å ikke gi dem muligheten til å blokkere telefonsignaler i fengslene.

- Folk er ikke lenger forhindret fra å fortsette på sin kriminelle løpebane bak murene. Fysisk sett er de fengslet, men ikke virtuelt, sier Stirling.

Rømte i 2005

Det er for øvrig ikke første gangen Causey rømmer. I 2005 lyktes han og en medfange i å rømme fra et annet høysikkerhetsfengsel i Sør-Carolina. De to fangene gjemte seg i en søppelbil som hentet søppel i fengselet.

Den gangen var Causey og medfangen på frifot i tre dager, til en dame som leverte pizza til dem på motellet de bodde på, varslet politiet.

Causey har en rekke dommer på rullebladet. For 13 år siden ble han dømt til livstid i fengsel for å true en advokat med våpen. Causey mente advokaten ikke hadde gjort nok for å holde ham ute fra fengsel på 90-tallet.