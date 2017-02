Joana (14) og faren skulle bare kjøpe kaffe. Noen sekunder senere lå han på bakken - gjennomboret av ni kuler

(Dagbladet): Allerede før han gikk ut for å kjøpe en kopp kaffe, hadde Johnny De Luna en anelse om hva som kunne skje om han møtte på feil folk.

Da de tre maskerte mennene dukket opp, dyttet han sin 14 år gamle datter Joana vekk, og sekunder senere lå han i en blodpøl på bakken - gjennomboret av ni kuler.

Ved siden av står Joana. Hun har blod på jakka, og i hånda holder hun farens tomme lommebok og armbåndsur.

Historien til De Luna er bare en av mange i voldsherjede Filippinene. Svenske Expressen har tilbragt ei uke på gatene i hovedstaden Manilla for å se på hva president Rodrigo Dutertes krig mot narkotika gjør med befolkningen.

7000 døde

Siden Duterte erklærte krig mot landets narkotikalangere, har nesten sju tusen mennesker blitt drept.

På sju måneder.

Det tilsvarer mer enn 30 mennesker hver eneste dag, og dette i et land som for ti år siden avskaffet dødsstraffen.

Nå vil ikke bare Duterte gjeninnføre dødsstraff, men han vil også senke den kriminelle lavalderen til ni år.

Voldelig

Men Dutertes knallharde og voldelige linje er heller ikke noe nytt. I alle fall ikke om man skal tro den selverklærte leiemorderen Edgar Matobato.

I september forklarte han til New York Times at Duterte allerede da han var ordfører i byen Davao var ansvarlig for drap på 1000 kriminelle og politiske mostandere.

Han skal personlig ha beordret flere av drapene, som bl.a. inkluderte å fôre en mann til krokodiller.

- Vi hadde som oppdrag å drepe kriminelle hver dag. Vi spanet på dem, drepte dem, og begravde dem i et steinbrudd. Jeg ønsket å jobbe på ærlig vis, og samvittigheten plaget meg. Uskyldige mennesker ble drept, sa Matobato.

Skryt

Selv benektet en talsmann for presidenten anklagene.

Presidenten har også uttalt at Davao er blitt en av verdens sikreste byer, simpelthen fordi de kriminelle er drept, ifølge filippinske ABS-CBN News.

Menneskerettsgrupper som Human Rights Watch har fordømt praksisen og skriver i en rapport fra 2009 at dødsskvadronene står bak en rekke drap på gjengmedlemmer og gatebarn.

Høringen i september skjedde på initiativ fra Den filippinske menneskerettskommisjonen, ledet av senator Leila de Lima.

Kommisjonen etterforsker både Davao-drapene og en ny nasjonal drapsbølge etter at Duterte tiltrådte som president og lovet at 100 000 kriminelle ville være drept innen et halvt år.

Konsekvensene

Så sent som denne uka har menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International rettet krass kritikk mot regimet til Duterte. Den går blant annet ut på fabrikerte bevis, falske politirapporter og at politiet betaler dødsskvadronene for hver døde kropp de mottar.

Også fra Komiteen for menneskerettigheter (CHR) i Manilla, og talsperson Atty Jacqueline kommer det kritikk.

- Vi oppfordrer regjeringen til å se på kampen mot narkotika fra et helseperspektiv, og heller innføre målrettede programmer mot dette i skolen, sier hun.

- Konsekvensen av denne såkalte krigen mot narkotika er at folk mister troen på de demokratiske institusjonene og på menneskerettighetene. Narkotikaproblemet må bekjempes med en forsterkning av disse institusjonene.

Rodrigo Duterte: Født 18. mars 1945 på øya Leyte.

Utdannet jurist.

Tilhører det venstreorienterte partiet PDP-Laban.

Vant tidligere i år presidentvalget på Filippinene og tiltrådte i juni.

Har lovet amnesti og belønning til medlemmer av sikkerhetsstyrkene som dreper narkolangere og andre kriminelle.

Rundt 3000 er drept siden han overtok som president.

Har høstet internasjonal kritikk for brudd på menneskerettighetene.

Har slått tilbake med flere saftige uttalelser og blant annet kalt USAs president Barack Obama og pave Frans for «horesønner». Kilde: NTB