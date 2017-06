Jobber for fredsmøte med Jemens tidligere president: - Han kjenner mistenktes far, og antydet at han ville ta en samtale med ham

(Dagbladet): Det er håpet til advokat Patrick Lundevall-Unger, leder i den frivillige støttestiftelsen for Martine-saken.

Med seg på laget har han Ali Nasser Mohammed - Jemens tidligere statsminister og president, nå en sentral opposisjonspolitiker. De to møttes for første gang i Paris i mai, og jobber nå med å få til fredssamtaler om Jemen i Norge.

- Det var Ali Nasser Mohammed som inviterte til møtet. Det er en stor ære for oss å kunne samarbeide med noen av de viktigste politiske størrelsene i Jemen, sier Lundevall-Unger til Dagbladet.

Ali Nasser Mouhammed var president og statsminister i Jemen på 1970- og 1980-tallet. I dag er Ali Nasser Mohammed en viktig opposisjonspolitiker. Han ga i 2011 et intervju til Dagbladet der han gjorde det klart at Farouk Abdulhak vil bli utlevert til Storbritannia om han igjen kommer til makta.

Dagbladet vet at hoteller i Oslo-området er både vurdert og kontaktet som en mulig arena for et dialogmøte om den grusomme situasjonen i et Jemen - som av flere eksperter omtales som en om mulig enda verre humanitær katastrofe enn Syria.

Frir til Norge

- Krigen i Jemen involverer Saudi-Arabia og Iran - og al-Qaida - i tillegg til lokale militsaktører. Hvorfor og hvordan skal forhandlinger iscenesatt av en stiftelse i Norge ha effekt?

- Martine-stiftelsen er gjentatte ganger forespurt av ledende aktører i Jemen om å få i stand fredssamtaler i Norge. Dette er ikke fredsforhandlinger, som er langt mer komplekst, men tilretteleggelse av en arena hvor jemenitter selv kan møtes for å søke å løse sine innbyrdes problemer. Norge har bevilget store beløp i humanitære bidrag til Jemen, men dette har liten effekt når roten til de interne stridighetene fortsatt forblir uløst, og FN, som i Syria, ikke lykkes med fredsforhandlinger.

- Her har partene, på egne premisser, kunnet diskutere historiske, kulturelle, stammemessige og andre forhold som fortsatt hindrer konsensus og varig fred i Jemen, sier Lundevall-Unger.

Ringrev

Til tross for et til tider anstrengt klima mellom Martine-stiftelsen og Utenriksdepartementet (UD) tidligere, bedyrer Lundevall-Unger bedyrer at han ønsker norsk UD med på laget. UD behandler nå henvendelsen fra stiftelsen.

- Utenriksdepartementet kan bekrefte at vi har mottatt en henvendelse fra Martinestiftelsen. Den er nå til vurdering i departementet, skriver underdirektør Kristin Enstad i UD i en e-post til Dagbladet.

Dagbladet får bekreftet at en tidligere ringrev i norsk diplomati også er aktuell som rådgiver: Petter Skauen (72).

Skauen har lang fartstid som fredsarbeider sammen med Kirkens Nødhjelp og UD, og har tidligere vært sentral i å utarbeide en fredsavtale i Guatemala - og i fredsarbeid på Haiti og i Den dominikanske republikk.

Dagbladet har vært i kontakt med Skauen. Han bekrefter at han er blitt forespurt om assistanse, men ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer foreløpig.

Kan bli utlevert

Det siste året har det kommet stadig nye drypp som tyder på at den etterlyste jemenittiske rikmannssønnen Farouk Abdulhak – som lenge levde herrens glade dager i hjemlandet, og jevnlig reiste utenlands på falske pass, kanskje en dag må møte i retten og svare for anklagene om drap:

Jemenittiske toppolitikere har indikert at han kan bli utlevert – og utenriksminister Børge Brende hadde et potensielt svært viktig møte med sin jemenittiske kollega i januar.

Nå har Lundevall-Unger fått enda nye signaler:

- Under møtet med president Ali Nasser i Paris, ble vi enige om å holde fredssamtale-aksen separat fra Martine-saken. Men han ga utrykk for at eventuell gjennomføring av fredssamtaler i Norge uvilkårlig vil kunne ha en positiv effekt også på løsning av Martine-saken, sier advokaten til Dagbladet.

Kjenner Farouks pappa

- På hvilken måte kan han hjelpe dere i den saken?

Han kjenner blant annet mistenktes far, og antydet at han ville ta en samtale med ham kort tid etter Paris-møtet vårt. Med øvrige krefter som nå jobber mot samme mål i Martine-saken, kan dette utgjøre et viktig bidrag akkurat nå, sier Patrick Lundevall-Unger.

- Hvordan kan han bistå i å få Abdulhak utlevert?

- Han kjenner godt til Martine-saken fra før, kjenner faren og har også tidligere antydet vilje til å bidra mot en rettferdig løsning av saken. Men det skal ikke stikkes under en stol at så lenge han kjenner mistenktes far personlig, kan jo dette slå begge veier. Jemen er fra før kjent som et av verdens mest korrupte land, men det er nå et kvalifisert håp at jemenittiske ledelses-strukturer etterhvert innser at man må bevege seg i en annen retning.

Enorm tragedie

Øverst på agendaen i de mulige samtalene i Norge står imidlertid krisa i Jemen. FN har ikke klart å skape noen bedring i landet – der over 10 000 mennesker har mistet livet, 40 000 er blitt skadd, minst tre millioner er drevet på flukt og store deler av landet er rammet av sult, etter at Saudi-Arabia innledet en voldsom luftkrig mot Iran-støttede opprørere. Al-Qaida har også en betydelig rolle i deler av landet.

- Fredssamtaler som dette erstatter ikke formelle fredsforhandlinger. Men kan gi resultater som kan bidra i formelle fredsforhandlinger, for eksempel i regi av FN, sier Lundevall-Unger til Dagbladet.

Vel vitende om at Jemen, som Syria, er en krigssone der enorm politisk prestisje og makt ligger bak de dødelige bombene. USA varslet nylig at de vil trappe opp støtten til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, og skal ha inngått en gigantisk våpenavtale med Saudi-Arabia – som har høstet skarp internasjonal kritikk for krigføringen.

NTB siterte 20. april en talsmann for regjeringshæren i Saudi-Arabia, general Ahmed Assiri, som opplyste at det var gjennomført 90 000 flyangrep mot mål i Jemen siden mars 2015. Det tilsvarte 123 flyangrep daglig eller ett flyangrep hvert 12. minutt siden krigen mot Houthi-militsen ble innledet.