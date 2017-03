Jødiske gravplasser vandalisert tre ganger på tre uker i USA

I løpet av de tre siste ukene har jødiske gravplasser blitt vandalisert tre ganger i USA, melder CNN. Nå vil det bli iverksatt etterforskning for å finne ut hvem som står bak ødeleggelsene, melder guvernør Andrew Cuomo i New York.

- Folk føler vel at det nå er greit å stikke hodene fram. Det er nærliggende å tro at det er høyreekstreme som står bak. De som jublet da Trump tok valgseieren i USA, sier Ervin Kohn, styreleder i Det mosaiske trossamfunnet og nestleder av Antirasistisk senter.

- Dramatisk økning

New York-guvernør Cuomo sier at etterforskerne vil se hvorfor hatkriminalitet synes å bre om seg mot jødiske organisasjoner og steder i staten.

- New York-familien - folk med ulik tro, farge og bakgrunn - opplever en dramatisk økning når det gjelder hat- og intoleransehandlinger. Politiets hatkriminalitet-gruppe er satt på saken, sier Cuomo i en uttalelse, melder CNN.

- Trump fremmedgjør

President Donald Trump tok opp gravplass-vandalismen i en tale i Kongressen denne uka.

- Vi er kanskje en nasjon som er delt når det gjelder politikk, men vi er et land som står samlet i å fordømme hat og ondt, sa presidenten.

- Trump sier ikke nok i fra. Det han gjør og står for, fremmedgjør i stedet jødene. Trumps seier har at de høyreekstreme har fått vind i seilene, og jeg er redd for at vi kan oppleve mer angrep, trusler og vandalisme, sier Ervin Kohn.



Som nestleder i Antirasistisk senter opplever han også en økning av hatkriminalitet i Norge.

- Det er viktig å ta opp temaet, og å si klart i fra, sier Kohn.

Trusler mot skoler

The Anti-Defamation League (ADL), en organisasjon som jobber for å bekjempe antisemittisme, lover en belønning på 5000 dollars til den som gir informasjon som kan oppklare hvem som står bak vandalismen mot gravplassene.

ADL melder videre at angrep og trusler mot jødiske organisasjoner og steder øker, og at de er bekymret. Bare det siste året melder jødiske skoler om 120 bombetrusler, som gjør at foreldre tar ut barna sine fra jødiske skoler og organisasjoner.