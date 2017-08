Joggedytter-mistenkt nekter straffskyld: - Var i USA da det skjedde

(Dagbladet): The Guardian skriver at mannen som ble arrestert for å ha dyttet en kvinne foran en buss da han var ute og jogget, nekter straffskyld. Ifølge hans advokater sier mannen at han var ute av landet da hendelsen skjedde 5. mai i år.

Video ser du øverst i artikkelen.

Mannen, som er identifisert som 41 år gamle Eric Bellquist, sier han har bevis på at han ikke befant seg i Chelsea da hendelsen skjedde. Ifølge Daily Mail er Bellquist en amerikansk investor og millionær bosatt i Chelsea, og skal ha vært i USA den 5. mai. Gjennom en rekke Twitter-meldinger skriver advokatfirmaet Duncan Lewis at Bellquist er uskyldig, og at de regner med at mistankene mot ham droppes veldig snart.