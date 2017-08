Johan (42) satt seks år i al-Qaidas fangenskap.

(Dagbladet): Svenske Johan Gustafsson (42) skal i dag, for første gang etter at han ble løslatt fra sine al-Qaida-kidnappere i Mali, møte pressen og fortelle om sine nesten seks år i fangenskap.

42-åringen forsøkte i løpet av fangenskapet både å flykte fra kidnapperne - og lure dem til å tro at han var muslim, skriver Expressen.

Løslatt i juni

Bakgrunnen for at Gustafsson i dag innkaller til pressemøtet, er at han ønsker å fortelle sin historie selv - før journalister får anledning til å stille ham en rekke spørsmål, ifølge NTB.

Samtidig som han i dag, klokka 10 00 møter pressen i Stockholm, slippes en radiodokumentar om ham og årene i fangenskap.

Gustafsson ble løslatt i juni i år. Da hadde han vært i fangenskap siden den 25. november 2011.

Tatt på hotell

Han ble da kidnappet på et hotell i Timbuktu, under en motorsykkelferie i Mali.

Gustafsson ble kidnappet med sine venner, en nederlender og en sørafrikaner 25. november. Under kidnappingen ble en tysk statsborger skutt og drept.

To uker seinere, 9. desember, tok Aqim på seg ansvaret for kidnappingen. De slapp et bilde av 42-åringen.

Sitt første møte med kidnapperne glemmer ikke den svenske 42-åringen:

- Da jeg åpnet døra stod en bevæpnet mann der, med sin Kalasjnikov rettet mot ansiktet mitt.

- Det første jeg så var våpenet foran ansiktet hans, bare noen desimeter fra hodet. Deretter så jeg mannens øyne, sier Gustafsson i dokumentaren i Sveriges radio Ekot.

Klarte å rømme

I løpet av fangenskapet forsøkte 42-åringen å lure sine kidnappere til å tro at han var muslim. Dette forteller han om i den kommende dokumentaren.

- Jeg gikk tom for muligheter. I video etter video ba vi for våre liv. Det er noe man kan forsøke, sier han.

I dokumentaren forteller han også at han i starten av 2013 lykkes i å rømme fra kidnapperne, men at han etter to dager på flukt ble innhentet av dem.

Det gikk deretter fire og et halvt år før han ble sluppet fri.

Gustafsonn ble holdt fanget av gruppa Aqim, som er den nordafrikanske grenen av al-Qaida.