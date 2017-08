Jonas: - Brutalt overfor barn, eldre og arbeidsfolk å gi de rikeste skattekutt

ARENDAL (Dagbladet): Den første NRK-sendte partilederdebatten ble et forrykende oppgjør mellom statsminister Erna Solberg og utfordreren, Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Dagbladets kommentatorer mener Støre vant denne runden.

En råere utgave av Støre gikk i angrep fra start om regjeringens skattekutt, som ifølge Ap går til landets rikeste uten å gi nye arbeidsplasser. Han kalte politikken brutal.

- Ja, det er brutalt å si til folk at vi ikke kan løfte yrkefagene, vi klarer ikke å skaffe flere lærere, vi kan ikke ansette flere i eldreomsorgen, fordi vi ikke vil at de rikeste skal betale mer i skatt.

- På moralen løs

- Jeg har vært så mye rundt og sett mennesker som har moderat lønn, som betaler skatt, og så får de høre Erna Solberg si at de rikeste ikke trenger å betale så mye skatt. Da går det på moralen løs, sier Støre til Dagbladet etter debatten.

Han sier debatten var intens, og at det kom fram klare skillelinjer.

- Det var klare standpunkter, og vi ser tydelig nå hvor det er valg og skillelinjer. Når vi ikke lenger kan pøse på med nye oljekroner, blir det valg. Når vi må velge mellom satsing på skole, eldre og klima, eller gi de rikeste skattekutt, da blir det alvor, sier Støre til Dagbladet.

- Ap mest opptatt av å bruke penger

Statsminister Erna Solberg mener debatten avklarte at Ap først og fremst er opptatt av å bruke penger, ikke å skape dem.

- De vil øke skattene istedenfor å modernisere offentlig sektor og bruke pengene bedre. Det er ikke brutalt at det skapes jobber i landet, så folk får jobb, sier Solberg, som i debatten forsvarte politikken med kutt i formuesskatten for å gjøre det lettere for bedriftene å investere og skape nye jobber, sa Solberg,

I debatten gjorde KrF-leder Knut Arild Hareide det klart at KrF ikke vil gå med på nye store skattelettelser. De vil bruke pengene på flere lærere og annen velferd.

- Det er slik at KrF har aldri gått til valg på store skattelettelser. Men vi har alltid funnet fram til gode kompromisser, og når vi har klart å finne rom for både skattelettelser og velferdsøkninger samtidig, har vi lagt grunnlag for med velferd og flere jobber framover, sier Solberg til Dagbladet etter debatten.

- Nødvendig og rettferdig

Støre har slått fast at 15 av de 21 milliardene i skattekutt denne regjeringen har stått for, skal dras inn. Han fikk derfor den første utfordringen i debatten:

Hvorfor skal folk ønske å betale 15 milliarder mer i skatt?

- Det er nødvendig og rettferdig, fordi vi står overfor oppgaver vi ikke kan løse ved å pøse på med mer oljepenger. Det er ingen gla'sak, men vi er ærlige, sa Støre.

Erna Solberg sa at det er feil å møte optimismen i norsk økonomi med økt skatt,

- Vi er fortsatt i omstilling. Da kan vi ikke si til bedriftene at det blir mindre penger til investeringer. Er det en ting bedriftene sier, så er det at dette ikke er tiden for å øke skattene, sa Solberg.

- Du snakker feil, vi skal ikke høyne skatten til bedriftene, men til de som tjener mest, parerte Støre, som påpekte at sysselsettingen har falt kraftig.

-Stoppet fall i sysselsetting

- Det er andelen som er i arbeid som avgjør norsk økonomi, sa Støre.

- Jeg er ikke fornøyd med sysselsettingen, jeg heller. Men du kan vel være litt glad for at avi har klart å stoppe fallet i sysselsetting, særlig blant unge, som startet under de rødrønne, sa Solberg.

Finansminister Siv Jensen slo fast at størsteparten av skattelettelsene regjeringen har gitt, har gått til vanlige folk,

- Vi har prøvd Støres eksperiment før. De rødgrønne skjerpet skattene, men det ble ikke resulatter på de viktigste områdene. Helsekøene ble lengre, og de gikk ut av åtte år i regjering og erkjente at de ikke hadde klarte å levere på eldreløftene, sa Jensen.

Aps skattegaranti

SV-leder Audun Lysbakken gjentok i debatten at SV vil øke skattene mer enn 15 milliarder.

- Jeg ser ingen grunn til å frede en enste av de usosale skattekuttene. Problemet at vi har en regjering som lar forskjellene øke, jeg har tent lys for Stein Erik Hagen som opplever hvor vondt det er å være rik i Norge. Noen må betale, det er uføre som har fått mindre i barnetrygd, og forskjellene øker. Det er en skamløs egoisme at de som har mest, ber om mer, og at vi har en regjering som vil gi dem det, sa Lysbakken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har imidlertid flere ganger forsikret at Ap ikke vil øke skattene mer enn 15 milliarder.

Borgerlig samarbeid?

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide forsvarte at de har støttet Høyre/Frp-regjeringen i fire år ved å vise til politisk gjennomslag.

Men nå vil begge i regjering sammen med Erna, men uten Siv.

- Erna må velge mellom Frp og sentrum, slo Hareide fast.

Erna Solberg gjorde det imidlertid klart at hun ikke vil velge bort noenl

- Jeg vil ha med alle fire. Hvis det blir borgerlig flertall, må vi sette oss sammen etter valgte. Vi er uansett avhengige av hverandre, sa Solberg, sa Solberg.

Tidligere i dag sa Solberg at hun fortsetter å styre dersom det blir borgerlig flertall, selv om KrF og Venstre ikke vil ha en så tett samarbeidsavtale som de har hatt i denne perioden.

- Borgerlig flertall betyr at vi må snakke sammen og finne løsninger, sa Solberg.