Jonas fester grepet

(Dagbladet): - Målinga tyder på at dette har stabilisert seg i favør av Støre. Jeg tror det kan være en indikator på en stemning, sier professor og valgforsker Bernt Aardal til Dagbladet.

I Ipsos' desembermåling for Dagbladet gjør Ap sin beste måling i 2016 med 37,8 prosent.

I samme måling ba Ipsos også respondentene vurdere hvilken politiker de mener er best egnet til å bli statsminister, uavhengig av eget partivalg. Også der gjør Ap og partileder Jonas Gahr Støre det sterkt.

Støre nevnes av 33 prosent, 3 prosentpoeng mer enn i november, mens Erna Solberg nevnes av 22 prosent. Det er likt som i november, men 3 prosentpoeng færre enn i oktober.

Støre øker

Velgere som har nevnt andre kandidater som førstevalg, for eksempel Jens Stoltenberg og Siv Jensen, ble også bedt om å velge mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Ytterligere 21 % av totalutvalget svarte da Solberg, mens 19 % svarte Støre.

Sammenlagt er det da 52 % som mener mener Støre egner seg best som statsminister, mens 43 prosent peker på Erna. Fem prosent vet ikke.

Dette innebærer en økning for Støre på to prosentpoeng siden november, mens Solberg står på stedet hvil.

- Foran valget i 2013 så vi at disse tallene begynte å svinge i Ernas favør. Plutselig kom hun på høyde med Jens Stoltenberg som var statsminister da, så gikk hun helt klart forbi. Også i denne perioden har Erna vært mer populær enn Jonas, men så svingte det tilbake. Nå er det en ganske klar fordel for Jonas, kommenterer Aardal.

Interessant er det også at blant Venstres velgere er det nesten dobbelt så mange som velger Støre i stedet for Solberg. (42 mot 24 prosent).



I Krf er det helt likt mellom de to kandidatene.

- Målinga tyder på at det er en del velgere som ønsker et skifte. Jeg vil si det er mest nærliggende å tenke at dette ikke nødvendigvis skyldes Støre, men at det stilles spørsmål ved Ernas lederskap. Det er det som skjer når regjeringen har litt problemer. Ap kan representere et alternativ, og det kommer de godt ut av, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.

- Mye støy

Jonas Gahr Støre er fornøyd med de ferske tallene.

- Dette er en hyggelig statsministermåling. Samtidig gjør Ap det også godt med et snitt på rundt 36 prosent. Vårt mål er å få flertall for en Ap-ledet regjering som kan gjennomføre politikk mot økende ulikhet, kraftigere innsats mot arbeidsledigheten, en god skole og trygge helsetjenester. En slik regjering er jeg motivert til å lede.

I målingen spurte Ipsos velgerne også om de synes den sittende statsministeren gjør en god, middels eller dårlig jobb. 44 prosent svarte da at de mener Solberg gjør en god jobb, mens 43 prosent svarte middels.

Erna Solberg er fornøyd med at hennes oppslutning ikke har gått ned, til tross for en turbulent høst.

- Jeg synes det er hyggelig å få gode tall. Det er vanskelig å si om hvor mye som handler om person og hvor mye som handler om politikk. Men dette dreier seg nok også om de politiske konjunkturene. Akkurat nå har Ap og Sp gjort det bedre på meningsmålingene enn de borgerlige partiene, og da er det vel sånn at Jonas får bedre tall. Etter så mye støy som det har vært i høst, er det jo fint at jeg ikke går ned, men beholder samme oppslutning som i november.