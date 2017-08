- Jonas har ikke fulgt med

Helseminister Bent Høie (Høyre) tror folk er lei av politikere som skylder på hverandre for utfordringene i eldreomsorgen.

Han har følgende svar til Ap-lederen som i går hevdet at det hadde vært fire tapte år for eldreomsorgen i Norge.

- Som helseminister var det Jonas Gahr Støre selv som hadde ansvaret for sektoren for fire år sida. Jeg skjønner at han har vært opptatt av andre ting i mellomtiden, for han har ikke fulgt med på hva som har skjedd.

Uenige om renovering

Høie er, ikke overraskende, sterkt uenig i at det ikke har vært satsing på eldreomsorg under Høyre og Frps år i regjeringskontorene.

- Det har vært et taktskifte når det gleder planlegging og bygging av nye sykehjemsplasser, vi har lansert en handlingsplan for demens, innført lovfestet rett til sykehjemsplass og er i gang med et omfattende kompetanseløft. Jeg mener vi har fått til mye, sier Høie, men legger til at de ikke har fått til nok.

- Det er derfor vi nå har lansert en kvalitets- og aktivitetsreform for eldreomsorgen, som heter «Leve hele livet.» Mange av de forslagene som Ap la fram i går, går i samme retning som dette. Det er positivt at Ap støtter opp om mye av tenkingen, men det virker som de ikke tar inn over seg det store behovet det kommer til å være for sykehjemsplass, sier Høie.

Han mener den største uenigheten mellom Høyre og Ap innen eldreomsorgen, er at Ap igjen vil gi investeringstilskudd til renovering av sykehjem og omsorgsboliger.

-Risikerer mangel på sykehjemsplasser

- Gjør vi som Ap sier og ikke stiller krav om at det skal bygges flere, er jeg redd vi kommer til å mangle enda flere sykehjemsplasser i årene som kommer. Mange har veldig stor tro på at eldre skal kunne bo hjemme, det er jeg enig i, men de tar ikke inn over seg at det kommer til å være så mange flere eldre at vi vil ha et betydelig behov for flere sykehjemsplasser. Det må vi ta på alvor.

- Ap mener det er påfallende at dere varsler en reform som skal legges fram neste år, når dere har hatt makta i fire år. Hvorfor har ikke denne kommet før?

- Reformen bygger på det vi har gjort tidligere, men det har Støre tydeligvis ikke fått med seg. For at vi skal få til endringer i eldreomsorgen må kommune være i stand til å gjennomføre endringene. Lederne må ha kompetanse til å jobbe med endring. Det er derfor Høyre i regjering har satt i gang en helt ny lederutdanning der vi hvert år utdanner flere hundre ledere i eldreomsorgen, sier Høie, som er enig i at det fortsatt er mye å ta tak i innenfor eldreomsorgen.

- Hadde jeg ment at alt var i orden, hadde jeg ikke stilt til valg. Det vil alltid være behov for nye tiltak