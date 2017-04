Jonas-storkoalisjon vil ha en times fysisk aktivitet i skolen daglig

(Dagbladet): Ap-leder Joans Gahr Støre har fått hele opposisjonen med unntak av Venstre til å gå sammen om å fremme et forslag i Stortinget som skal få mer fysisk aktivitet inn i skolen og samfunnet.

Storkoalisjonen, som ut fra dagens meningsmålinger kan få flertall fra høsten, vil at skolehverdagen skal organiseres slik at alle elever skal ha en times fysisk aktivitet hver eneste dag.

- Det er en flott samling om et felles mål, om betydningen av fysisk aktivitet for folkehelse, for tidlig start og alt som gir gode resultater, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Feil retning

At fysisk aktivitet er bra for folkehelsa, er grundig dokumentert. Likevel går utviklingen i feil retning og vi sitter mer og mer stille viser de fem partiene til i forslaget.

2, 5 millioner voksne oppfyller ikke anbefalingen om 30 minutters daglig fysisk aktivitet og norske 15-åringe gutter er blant de minst fysisk aktive i Europa, ifølge Folkehelsemeldingen.

- Bildet er sammensatt. Da jeg var helseminister oppsummerte jeg med at vi trener mer óg sitter mer stille. Vi ser begge utviklingstrekkene. Flere nordmenn går på treningsstudio og er aktive, men flere sitter også stille. Derfor er skolene så viktige, der er alle med, understreker Jonas Gahr Støre.

Første besøk på Stortingsgymmen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum innrømmer uoppfordret at han aldri før har besøkt treningsrommet på Stortinget hvor forslagsstillerne møtes for å ta bildene til denne saken.

Vedum er opptatt av et fysisk aktivitet ikke behøver å være en klassisk gymtime.

- Poenget er at denne skjermen er veldig morsom, sier han med henvisning til telefonen.

- Vi vet at barn og ungdom sitter mye stille. Da er det et kjempeviktig mål at de er fysisk aktive, det er ikke snakk om bare gym, men å få ungene ut, leke og klatre i trærne. Det er den miksen. Når vi ser veien det går, å vi gjøre terskelen for aktivitet lavere, sier han.

KrF utenfor sin vante klikk

KrF har beveget seg vekk fra sin vanlige samarbeidsblokk i dette stortingsforslaget, men nestleder i KrF Dagrunn Eriksen avviser at dette kan tolkes som et signal om hvem partiet vil samarbeide med til høsten.

- Verken dette forslaget eller det vi fremmet sammen med partiene på den andre siden tidligere i uka kan tolkes i den sammenhengen. Vi samarbeider med alle som har gode forslag, og dette er en virkelig viktig sak, sier hun.

- Jeg tror vi trenger et stort politisk løft hvis vi skal klare å få gjort noe aktivt, ikke bare noe som legges i en skuff, mener hun.

Mangler flertall

For at forslaget skal få flertall, er de fem partiene med dagen stortingssammensetning avhengig av at også Venstre stemmer for. I så fall ville det blitt et anmodningsvedtak fra Stortinget, som regjeringen måtte følge opp. Slik er det ikke i dag.

- Vi mangler flertall på Stortinget, men det nærmer seg veldig. Vi har hatt en del runder på dette, sier SV-leder Audun Lysbakken som tror et flertall vil komme på plass om ikke lenge.

- Det er så mange trekk i samfunnet som tilsier at vi må gjøre noe med dette. En ting jeg er opptatt av er mer aktiv læring. Gym kan være en del av svaret, men vi ser at de skolene som lykkes godt har inkludert fysisk aktivitet i læringen, framhever han.

Venstres representant i utdanningskomiteen på Stortinget Iselin Nybø har foreløpig ikke fått satt seg grundig inn i forslaget, men avviser det ikke helt.

- Det er godt mulig vi kan støtte deler av dette forslaget, men det får vi komme tilbake til under behandlingen, sier hun.

- Må ses i stort perspektiv

Som en del av forlaget, ber de fem partiene også regjeringen om å fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet. Denne skal ha konkrete tiltak på flere samfunnsområder som barnehage, arbeidsplasser, i eldreomsorgen og transport.

- Det er viktig å se dette i et stort perspektiv, der skolen er en del av samfunnet. Å organisere samfunnet slik at vi bruker beina igjen, at det er godt, trygt og hyggelig å gå til og fra skolen, er en av de aller mest effektive måtene å gjøre noe for folkehelsa. Vi må få et samfunn der vi slutter å sitte stille når vi forflytter oss, men bruker kroppen over normale avstander, sier Rasmus Hansson i MDG.

- Om ikke barna vender seg til å røre på seg, gjør de det ikke seinere i livet heller. Derfor er dette helt avgjørende, sier han.